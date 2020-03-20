Губернатор Нижегородской области возмущен отсутствием гречки в магазинах

20 Март 2020 2020-03-20T10:25:06+03:00

Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте

Изменить размер текста: A A

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин побывал в двух крупных нижегородских гипермаркетах и лично проверил, как обстоят дела с продуктами. По словам главы региона, на пустые полки в супермаркетах его внимание обратили родители. «Сегодня с утра мне мои родители говорят - вот ты сказал, что продукты есть, а на самом деле, говорят, сейчас полки пустые и ничего не купить! - пишет Глеб Никитин. - Если у губернатора дома такие настроения, что же у других?!».

С импровизированной «инспекцией» губернатор поехал в гипермаркеты «Лента» на улице Родионова и «Спар» на Пискунова. Полки заполнены продуктами, есть сахар, соль, рис и туалетная бумага. Но вновь исчезла гречка.

«Народ! Если начать скупать гречу месячными нормами, естественно, что она закончится. Куда вы ее девать-то потом будете?» - пишет Глеб Никитин.

Глава региона в очередной раз призвал нижегородцев не поддаваться панике и не вестись на панические настроения других. «Именно массовая паника может породить настоящие проблемы», - заключил губернатор.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.

ИСТОЧНИК KP.RU