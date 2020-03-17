2020-03-17T19:56:18+03:00
Коронавирус Covid-19

В Нижегородской области отменяют все массовые мероприятия

Глава региона Глеб Никитин распорядился временно закрыть музеи, театры и ФОКи
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Губернатор просит нижегородцев соблюдать необходимые меры безопасности и профилактики.Губернатор просит нижегородцев соблюдать необходимые меры безопасности и профилактики.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
Изменить размер текста:

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в Указ о режиме повышенной готовности. Согласно документу, на территории региона отменяются все массовые мероприятия в помещениях.

По информации пресс-службы областного правительства, вдобавок ко всему до особого распоряжения прекращают работу музеи, театры, библиотеки, а также физкультурно-оздоровительные центры, бассейны и спортзалы.

Как сообщил глава региона, такие меры понадобились, чтобы минимизировать перемещения граждан. Однако тут же добавил, что пока нет необходимости в радикальных решениях, которые, к примеру, касаются общественного транспорта.

- Везде усилены профилактические меры безопасности, проводится дополнительная санитарная обработка, - пояснил Глеб Никитин.

Губернатор просит нижегородцев соблюдать необходимые меры безопасности и профилактики. В частности, желательно отказаться от поездок на дальние расстояния, если на то нет вески причин.

- Где есть возможность «поставить на паузу» процессы, связанные с очной коммуникацией, нужно это сделать, - заключил чиновник.

Ранее сообщалось, что 16 марта в правительстве Нижегородской области прошло оперативное совещание под председательством Глеба Никитина. Губернатор заявил, что весенние каникулы в школах Нижегородской области начнутся 18 марта и продлятся 11 дней. Кроме того, с 18 марта на дистанционный формат обучения переходят все нижегородские вузы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Второй случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Нижегородской области

Под наблюдением врачей оказалась женщина, вернувшаяся из Германии (подробности)

Поборовшая коронавирус нижегородка: «Желаю всем не волноваться попусту»

Женщина рассказала о самочувствии после выписки и том, как ее лечили в больнице (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
При СССР на случай атомной войны у нас были запасы на четыре года круп и на три года зерна и газа
Ветеран Службы внешней разведки Лев Корольков, стоявший у истоков создания группы «Вымпел», рассказал «Комсомолке», почему наша страна лучше других подготовлена к борьбе с коронавирусом
Новости 24
160 представителей НКО стали участниками Съезда «ВМЕСТЕ!» в Нижнем Новгороде
У нижегородских таксистов за нарушения могут изъять автомобиль
Уникальные объекты декора найдены в нижегородском Литературном музее
Нижегородская область сэкономила на торгах около 3,5 миллиона рублей
Более 650 млн рублей получат города Нижегородской области на ремонт дорог после зимы
«Ситуация с товарными запасами в торговых сетях благополучная», - представитель торговой сети Алексей Сорокин
«Кадры пустых прилавков демонстрируются, чтобы создать панику», - завкафедрой ННГУ Надежда Яшина
Глеб Никитин поручил контролировать цены в магазинах Нижегородской области
Нижегородский строительный рынок «Карповский» переедет в конце лета-2020
Микрокредитную организацию из Уреня оштрафовали за «психологическое давление» на должника
Нижегородцы в составе юношеской сборной России выиграли чемпионат мира по хоккею с мячом
Нижегородцы на карантине или самоизоляции имеют право на больничный лист
Сегодня в Нижнем Новгороде будет пасмурно и тепло
Нижегородцы получили около 31000 консультаций специалистов «Поездов здоровья»
Нижегородские предприниматели получили господдержку на сумму более 2 млн рублей
5,5 тысяч транспортных средств планируется перевести на природный газ в Нижегородской области
Права дольщиков недостроенных нижегородских ЖК будут восстановлены
Более 13 миллионов рублей будет выделено Нижнему Новгороду на развитие Парка Победы