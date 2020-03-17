В Нижегородской области отменяют все массовые мероприятия

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в Указ о режиме повышенной готовности. Согласно документу, на территории региона отменяются все массовые мероприятия в помещениях.

По информации пресс-службы областного правительства, вдобавок ко всему до особого распоряжения прекращают работу музеи, театры, библиотеки, а также физкультурно-оздоровительные центры, бассейны и спортзалы.

Как сообщил глава региона, такие меры понадобились, чтобы минимизировать перемещения граждан. Однако тут же добавил, что пока нет необходимости в радикальных решениях, которые, к примеру, касаются общественного транспорта.

- Везде усилены профилактические меры безопасности, проводится дополнительная санитарная обработка, - пояснил Глеб Никитин.

Губернатор просит нижегородцев соблюдать необходимые меры безопасности и профилактики. В частности, желательно отказаться от поездок на дальние расстояния, если на то нет вески причин.

- Где есть возможность «поставить на паузу» процессы, связанные с очной коммуникацией, нужно это сделать, - заключил чиновник.

Ранее сообщалось, что 16 марта в правительстве Нижегородской области прошло оперативное совещание под председательством Глеба Никитина. Губернатор заявил, что весенние каникулы в школах Нижегородской области начнутся 18 марта и продлятся 11 дней. Кроме того, с 18 марта на дистанционный формат обучения переходят все нижегородские вузы.

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