2020-03-19T12:26:21+03:00
Общество

Виктор Краснов: «Излишняя паника из-за коронавируса не приведет ни к чему хорошему»

Заведующий кафедрой инфекционных болезней ПИМУ рассказал, почему в Нижегородской области мало заболевших коронавирусом
Анастасия НАЗАРОВА
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Эксперт настаивает, что при плохом самочувствии лучше остаться дома и не подвергать опасности окружающих.Эксперт настаивает, что при плохом самочувствии лучше остаться дома и не подвергать опасности окружающих.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Минимальное количество заболевших коронавирусом в Нижегородской области - результат всех предпринимаемых мероприятий, полагает заведующий кафедрой инфекционных болезней Приволжского исследовательского медуниверситета, доктор медицинских наук, профессор Виктор Краснов.

По словам специалисты, все выявленные в регионе случаи заболевания китайским короновирусом протекают у пациентов в легкой форме и не представляют опасности для заболевших. При этом Виктор Краснов уверен, что, если появится необходимость введения более жестких мер, власти тотчас возьмутся за их осуществление.

- Какой-то абсолютной угрозы на сегодняшний день нет, и излишняя паника из-за коронавируса не приведет ни к чему хорошему, - добавил профессор. - Надо спокойно выполнять профилактические рекомендации, тем более что все они есть на многих сайтах и в СМИ.

Однако сотрудник ПИМУ настаивает: если вы заболели, обязательно надо показаться врачу и не подвергать близких риску. Тем более не стоит рваться на работу при плохом самочувствии.

- В сегодняшней ситуации это просто безответственно! - уверяет Виктор Краснов. - Надо бережно относиться к родным, коллегам, знакомым, прежде всего, пожилого возраста, потому что в наибольшей зоне риска находятся люди старше 60 лет, особенно - старше 80 лет, страдающие хроническими заболеваниями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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