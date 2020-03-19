Нижегородцам рассказали, как покупать продукты и выбрасывать мусор, находясь на карантине

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, которые помогут нижегородцам правильно соблюдать карантин в домашних условиях.

Вернувшись из командировки, путешествия или в случае контакта с больным COVID-19, нужно сообщить об этом в штаб по борьбе с коронавирусом своего региона. Кроме того, придется остаться на карантине у себя дома в течение 14 дней.

Провести две недели в одном помещении придется всей семьей или компании друзей, по прибытии из неблагополучных по COVID-19 стран.

Что делать желательно?

Во время карантина не рекомендуется выходить из дома даже для покупки продуктов, получения посылок или утилизации мусора.

Желательно находиться в отдельной комнате, пользоваться индивидуальной посудой, полотенцами, бельем и средствами гигиены.

Покупать продукты и бытовые товары следует дистанционно, либо через волонтеров.

Нужно максимально исключить контакты с другими людьми, включая членов своей семьи.

Рекомендуется также пользоваться масками, спиртовыми салфетками и другими средствами индивидуальной защиты.

Что обязательно?

Мытье рук с мылом и обработка кожными антисептиками входит в перечень обязательных мероприятий.

Делать это нужно перед едой и прежде, чем прикасаться к глазам, носу, рту, лицу. Мытье рук также обязательно после посещения туалета.

Необходимо проводить влажную уборку помещений с применением бытовой химии и моющих средств с дезинфицирующим эффектом. Рекомендовано также проветривание.

Бытовой мусор Роспотребнадзор советует упаковывать в прочные пакеты и выставлять за пределы квартиры. Утилизировать его надо просить волонтеров, своих знакомых и друзей.

Правила профилактики новой коронавирусной инфекции. ФОТО: Росоптребнадзор

Если симптомы COVID-19 обнаружены

При появлении симптомов COVID-19, следует сразу сообщить об этом в поликлинику, не посещая медучреждение.

Позвонив по телефону, можно открыть и больничный лист.

Когда берут анализы на коронавирус?

Медицинское наблюдение на дому должно вестись за всеми, кто находится на карантине. Следует ежедневно измерять температуру, а на 10 сутки пригласить медиков, которые возьмут мазок на COVID-19 из носа или ротоглотки.

Что будет, если нарушить домашний карантин?

В случае несоблюдения или нарушения домашнего карантина, человека помещают в инфекционный стационар.

Карантин завершается по прошествии 14 дней изоляции, при условии отсутствия признаков заболевания и отрицательного результата лабораторных исследований материала, который был взят на 10-й день карантина.