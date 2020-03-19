2020-03-19T14:17:20+03:00
Общество

Нижегородцам рассказали, как покупать продукты и выбрасывать мусор, находясь на карантине

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, которые помогут правильно соблюдать карантин по COVID-19
Елена КАРАЛ
Поделиться:
Нижегородцам рассказали, как покупать продукты и выбрасывать мусор, находясь на карантинеНижегородцам рассказали, как покупать продукты и выбрасывать мусор, находясь на карантинеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, которые помогут нижегородцам правильно соблюдать карантин в домашних условиях.

Вернувшись из командировки, путешествия или в случае контакта с больным COVID-19, нужно сообщить об этом в штаб по борьбе с коронавирусом своего региона. Кроме того, придется остаться на карантине у себя дома в течение 14 дней.

Провести две недели в одном помещении придется всей семьей или компании друзей, по прибытии из неблагополучных по COVID-19 стран.

Что делать желательно?

Во время карантина не рекомендуется выходить из дома даже для покупки продуктов, получения посылок или утилизации мусора.

Желательно находиться в отдельной комнате, пользоваться индивидуальной посудой, полотенцами, бельем и средствами гигиены.

Покупать продукты и бытовые товары следует дистанционно, либо через волонтеров.

Нужно максимально исключить контакты с другими людьми, включая членов своей семьи.

Рекомендуется также пользоваться масками, спиртовыми салфетками и другими средствами индивидуальной защиты.

Что обязательно?

Мытье рук с мылом и обработка кожными антисептиками входит в перечень обязательных мероприятий.

Делать это нужно перед едой и прежде, чем прикасаться к глазам, носу, рту, лицу. Мытье рук также обязательно после посещения туалета.

Необходимо проводить влажную уборку помещений с применением бытовой химии и моющих средств с дезинфицирующим эффектом. Рекомендовано также проветривание.

Бытовой мусор Роспотребнадзор советует упаковывать в прочные пакеты и выставлять за пределы квартиры. Утилизировать его надо просить волонтеров, своих знакомых и друзей.

Правила профилактики новой коронавирусной инфекции. ФОТО: Росоптребнадзор

Правила профилактики новой коронавирусной инфекции. ФОТО: Росоптребнадзор

Если симптомы COVID-19 обнаружены

При появлении симптомов COVID-19, следует сразу сообщить об этом в поликлинику, не посещая медучреждение.

Позвонив по телефону, можно открыть и больничный лист.

Когда берут анализы на коронавирус?

Медицинское наблюдение на дому должно вестись за всеми, кто находится на карантине. Следует ежедневно измерять температуру, а на 10 сутки пригласить медиков, которые возьмут мазок на COVID-19 из носа или ротоглотки.

Что будет, если нарушить домашний карантин?

В случае несоблюдения или нарушения домашнего карантина, человека помещают в инфекционный стационар.

Карантин завершается по прошествии 14 дней изоляции, при условии отсутствия признаков заболевания и отрицательного результата лабораторных исследований материала, который был взят на 10-й день карантина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Люди долго не подозревают, что у них не геморрой, а запущенный рак. Хирург рассказал о первых признаках онкологии
Как понять, что в толстой кишке опухоль и почему при колоноскопии не надо бояться боли, рассказал главный внештатный проктолог Минздрава Беларуси, завкафедрой хирургии БелМАПО Александр Воробей
Ариадна Павловна Бажова-Гайдар, мама реформатора: В Музее Гайдаров в Арзамасе посетители сразу же проходят к экспозиции Егора. Меня это порадовало
19 марта - День рождения Егора Гайдара, одного из основных руководителей и реформаторов России 90-х годов (скончался 16 декабря 2009 года в возрасте 53 лет)
Новости 24
Нижегородский долгострой на Мельникова готовят к заселению
Родителям новорожденных нижегородцев подарят сувенирные ложки
140 нижегородских предпринимателей получат особые меры поддержки
Денежную компенсацию уже получили более 1500 дольщиков ЖК «Окский берег»
Виктор Краснов: «Излишняя паника из-за коронавируса не приведет ни к чему хорошему»
На нижегородском трамплине завершены строительные работы и монтаж керамической лыжни
Нижегородцы согласны на достройку дома в границах улиц Мичурина и Июльских дней с привлечением инвестора
Нижегородский долгострой на улице Мельникова готовится к сдаче в эксплуатацию
В Нижегородской области на руководителя госавианадзора заведено уголовное дело
В Нижнем Новгороде в течение дня ожидается сильный ветер
Опубликована измененная схема движения на время ликвидации оползня на Похвалинском съезде
Дорожные службы, Теплоэнерго и Водоканал ликвидируют последствия оползня на Похвалинском съезде
«Ситуация с коронавирусом в нашем регионе спокойная и стабильная», - Петр Зубаров
«Разобщение - это самая важная мера профилактики в период эпидемии», - Елена Малинникова
Причиной оползня мог стать прорыв коммуникаций в расселенном аварийном доме на улице Чернышевского
«Сбежала из дома с клеткой с белками»: в Нижегородской области прекращены поиски 12-летней девочки
Нижегородский боец проведет важнейший бой в Екатеринбурге
В Ардатовском районе в этом году отремонтируют более 18 км дорог
В Нижнем Новгороде увеличат количество парковочных мест для инвалидов
Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся в Спасском районе
Молодая женщина погибла при пожаре в Балахне
Региональная школа инфекционистов прошла в Нижнем Новгороде
За январь 2020 года в Нижегородской области введено в эксплуатацию 183,3 тыс. кв. метров жилья
«Ситуация с коронавирусом – штатная», - замгубернатора Давид Мелик-Гусейнов
В Нижегородской области в 2019 году ликвидировано 468 свалок
«При организации голосования за поправки в Конституцию мы будем учитывать эпидемиологическую ситуацию», - Глеб Никитин
Нижегородскую управляющую компанию обвиняют в неуплате налогов