2020-03-20T11:34:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Из-за коронавируса нижегородские автобусы дезинфицируют после каждого рейса

В автопарках созданы специальные бригады для дезинфекции салонов
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Из-за коронавируса нижегородские автобусы дезинфицируют после каждого рейса. ФОТО: Александр Воложанин.Из-за коронавируса нижегородские автобусы дезинфицируют после каждого рейса. ФОТО: Александр Воложанин.
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В связи с мировой пандемией коронавируса в Нижнем Новгороде введены особые санитарные требования не только к торговым центрам и ресторанам, но и к общественному транспорту. Теперь дезинфекция в автобусах проводится после каждого рейса.

- В соответствии с требованиями Роспотребнадзора, все автобусы после каждого рейса обрабатываются обеззараживающими средствами на разворотных площадках. Дополнительная дезинфекция проводится дважды в день в автопарках, - говорится в сообщении регионального Роспотребнадзора. – На автопредприятиях созданы специальные бригады, которые очищают поручни, спинки кресел, валидаторы, кнопки вызова водителей и любых других поверхностей, которых касаются пассажиры.

Автобусы дезинфицируют и в парке, и на разворотных площадках. ФОТО: Александр Воложанин

Автобусы дезинфицируют и в парке, и на разворотных площадках. ФОТО: Александр Воложанин

За тем, как исполняются эти требования, следят не только специалисты Роспотребнадзора, но и регионального министерства транспорта.

- По поручению главы региона Глеба Никитина наше министерство также усилило контроль в этой части, - рассказал начальник управления транспорта министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Артем Бафанов. - Мы ежедневно бываем на автопредприятиях и на разворотных площадках. Там мы тщательно проверяем, как организована санитарная обработка салонов.

К слову, санитарные меры сейчас усилены во всех общественных местах. Большое внимание уделяется дезинфекционным мероприятиям в торговых центрах, а также обработке помещений и столовой посуды во всех кафе и ресторанах. Наиболее строгие мероприятия организованы в нижегородском аэропорту.

В автопарках созданы специальные бригады для обработки салонов. ФОТО: Александр Воложанин.

В автопарках созданы специальные бригады для обработки салонов. ФОТО: Александр Воложанин.

- Сейчас в пункте пропуска через государственную границу в аэропорту «Стригино» всех лиц, прибывающих из неблагополучных регионов, проверяют с использованием стационарных и переносных тепловизоров, - напомнили в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области. – За период с 1 января 2020 года наши специалисты досмотрели свыше 16,5 тысяч человек.

БДИ!

В связи с коронавирусом нижегородцам советуют особенно тщательно следить за личной гигиеной:

• После посещения общественного транспорта не забывайте мыть и дезинфицировать руки.

• Немытыми руками старайтесь не прикасаться к слизистым: рту, носу, глазам.

• Спиртовыми салфетками нужно обрабатывать приборы, которыми вы пользуетесь, в первую очередь сотовый телефон.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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