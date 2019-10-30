2019-10-30T13:26:17+03:00
Общество

Более 200 тысяч нижегородцев проголосовали за объекты благоустройства

Наиболее активными участниками опроса оказались жители Навашино, Сергача и Городца
Валентин ШАРИКОВ
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В 2019 году в рамках проекта ФКГС был благоустроен нижегородский сквер имени ГрабинаВ 2019 году в рамках проекта ФКГС был благоустроен нижегородский сквер имени Грабина
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Более 200 тысяч нижегородцев проголосовали за объекты благоустройства на сайте golosza.ru. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области в среду, 30 октября.

Как стало известно, в регионе продолжается активное голосование за территории, которые будут благоустроены уже в следующем году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». В опросе участвуют 18 город Нижегородской области. В его перечень входят 163 объекта, 84 из которых расположены в областном центре.

- Свои голоса на сайте golosza.ru отдали более 204,5 тысяч нижегородцев, - говорится в сообщении правительства.

Согласно предварительными результатам, самыми активным участниками этого голосования оказались жители Навашино, Сергача и Городца. В Нижнем Новгороде больше всего голосов было отдано проживающими в Советском и Автозаводском районах людьми.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, именно широкая вовлеченность жителей региона в опрос проекта «Формирование комфортной городской среды» дает возможность создать максимально удобные общественные пространства.

- Активное участие жителей – основной принцип данного проекта, благодаря которому будут созданы функциональные общественные пространства, а города станут по-настоящему удобными для жизни. Жители сами решают, что важнее преобразить – парк, сквер или набережную, - подчеркнул Глеб Никитин.

В пресс-службе регионального правительства напомнили, что голосование в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» проходит с 10 по 31 октября на сайте GolosZa.ru. Кроме того, свой голос можно отдать в любом МФЦ.

Напомним, что в рамках данного проекта в 2019 году в Нижнем Новгороде были благоустроены сквер на улице Прыгунова, Канавинский сквер, Молитовский затон, сквер имени Грабина, бульвар Авиастроителей, сквер имени 1905 года, Щелоковский хутор и Светлоярский парк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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