Велосипедная трасса, газоны и площадка для дрессировки собак: Опубликованы фото обновленного Канавинского сквера

Жители Московского района выложили в социальных сетях фотографии Канавинского сквера, в котором на днях завершились работы по благоустройству. Первый в городе памп-трек, современная площадка для дрессировки собак, новые газоны, лавочки и деревья – обновленный сквер несомненно порадовал нижегородцев.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В рамках благоустройства в Канавинском сквере были выложены пешеходные дорожки и бордюры, рабочие установили специальную площадку для выгула и дрессировки собак и заасфальтировали памп-трек – велосипедную трассу. За несколько дней до открытия были посажены цветы и деревья, обустроены газоны.

За несколько дней до открытия были посажены цветы и деревья, обустроены газоныФото: СОЦСЕТИ

В благоустройстве сквера принимали участие и сами жителиФото: СОЦСЕТИ

Как подчеркнул глава Московского района Михаил Шаров, в благоустройстве сквера принимали участие и сами жители. Они регулярно контролировали работы и вносили свои предложения, а спортсмены внимательно отслеживали строительство пам-трека.

КСТАТИ

В 2019 году на благоустройство территорий по программе формирования комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» было выделено 697 миллионов рублей. На сегодняшний день в 14 скверах и парках завершаются работы, еще два - Черный пруд и сквер Жукова – начнут делать в ближайшее время.

А объекты благоустройства, которыми власти займутся в следующем году, будут выбирать сами нижегородцы. Голосование за проекты стартовало 1 сентября.