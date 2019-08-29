Благоустройство сквера на улице Прыгунова завершено на 99%

СЕГОДНЯ 17:07 2019-08-29T17:07:20+03:00

На днях там установили качели, скамейки, урны и смонтировали велопарковки

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В сквере на улице Прыгунова в Нижнем Новгороде продолжаются работы по благоустройству. На днях там установили качели, скамейки, урны и смонтировали велопарковки. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Помимо этого, подрядчик засеял газоны и смонтировал спортивную и детскую площадки. Работы еженедельно проверяются заместителем главы города Виктором Сдобняковым. Также в сквере уже готовы точки доступа для раздачи wi-fi и установлены четыре опоры, на которых появятся семь камер видеонаблюдения.

По словам Сдобнякова, сейчас работы в сквере завершены на 99%. Осталось лишь уложить покрытие из резиновой крошки.

Напомним, на благоустройство этого пространства были выделены 22,4 миллиона рублей. Проектом предусмотрено озеленение, устройство тротуаров, установка малых архитектурных форм, лавочек и урн.

ИСТОЧНИК KP.RU