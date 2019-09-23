2019-09-23T16:01:24+03:00
Общество

Обновленный сквер Грабина открылся в Нижнем Новгороде

Благоустройство проходило в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Обновленный сквер Грабина открылся в Нижнем Новгороде. Фото: Алексей МАНЯНИНОбновленный сквер Грабина открылся в Нижнем Новгороде. Фото: Алексей МАНЯНИН
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Сквер Грабина открылся после благоустройства в Московском районе Нижнего Новгорода. Работы первой очереди были завершены еще в прошлом году, а теперь настало время и второй очереди. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Обновленный сквер Грабина открылся в Нижнем Новгороде. Фото: Алексей МАНЯНИН

Обновленный сквер Грабина открылся в Нижнем Новгороде. Фото: Алексей МАНЯНИН

- Хочу выразить отдельную благодарность нашим жителям – общественным контролерам, которые не только проголосовали за благоустройство сквера в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», но и проявили большой интерес во время самих работ, - отметил глава Московского района Владимир Кропотин.

Обновленный сквер Грабина открылся в Нижнем Новгороде. Фото: Алексей МАНЯНИН

Обновленный сквер Грабина открылся в Нижнем Новгороде. Фото: Алексей МАНЯНИН

В честь открытия сквера в Московском районе прошел настоящий праздник: перед нижегородцами выступили с песнями и танцами солисты творческого коллектива театра песни «Садко», а самых активных общественных контролеров наградили благодарственными письмами.

Обновленный сквер Грабина открылся в Нижнем Новгороде. Фото: Алексей МАНЯНИН

Обновленный сквер Грабина открылся в Нижнем Новгороде. Фото: Алексей МАНЯНИН

- Приятно, что к нашему мнению прислушивались и глава района, и специалисты подрядной организации. Хороший сквер получился, добротный и очень уютный, - поделилась местная жительница Виктория Полищук.

Обновленный сквер Грабина открылся в Нижнем Новгороде. Фото: Алексей МАНЯНИН

Обновленный сквер Грабина открылся в Нижнем Новгороде. Фото: Алексей МАНЯНИН

Напомним, ранее мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов отметил, что в этом году на благоустройство территорий по программе формирования комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» выделено на треть больше средств, чем в 2018 году.

Обновленный сквер Грабина открылся в Нижнем Новгороде. Фото: Алексей МАНЯНИН

Обновленный сквер Грабина открылся в Нижнем Новгороде. Фото: Алексей МАНЯНИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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