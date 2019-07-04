2019-07-04T17:40:19+03:00
Общество

Дорожка в виде взлетной полосы, шатер для выставок и напольные шахматы: Как будет выглядеть бульвар Авиастроителей после благоустройства

Работы в одном из скверов начнутся 10 июля [фото]
Валерия ГРОМОВА
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Фото: ООО «Юнилэнд»Фото: ООО «Юнилэнд»
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Глобальное благоустройство ждет бульвар Авиастроителей в Нижнем Новгороде. Уже в следующую среду, 10 июля 2019 года, подрядчик приступит к благоустройству сквера. Работы должны быть завершены до окончания сезона отпусков, то есть к 1 сентября.

Заместитель мэра Нижнего Новгорода Виктор Сдобняков и глава Московского района Владимир Кропотин, которые проверили готовность подрядных организаций к началу ремонтных работ, подчеркнули необходимость жестко следовать графику исполнения, сообщает пресс-служба горадминистрации.

- 10 июля вы приступаете к первому этапу реконструкции сквера Авиастроителей. Это одно из любимых мест отдыха жителей района. Прошу ответственно подойти к благоустройству, - заявил Кропотин.

В рамках первой очереди благоустройства на бульваре Авиастроителей будет проводиться формирование дорожно-тропиночной сети из брусчатки и устройство освещения. Там появятся первые в городе «сухие» фонтаны. А второй этап предусматривает создание пешеходных дорожек, размещение урн и лавочек, устройство скейт-парка и детских игровых элементов, а также установка фонтана.

Фото: ООО «Юнилэнд»

Фото: ООО «Юнилэнд»

Кстати, представитель института урбанистики Нижнего Новгорода Светлана Кукина на своей странице в социальных сетях разместила подробности проведения работ по благоустройству. Так, итоговая сумма контракта на электронном аукционе составляет 33,7 миллиона рублей. Проектировщиком является ООО «Юнилэнд», а исполнителем - ООО «Нижавтодорстрой».

Фото: ООО «Юнилэнд»

Фото: ООО «Юнилэнд»

Фото: ООО «Юнилэнд»

Фото: ООО «Юнилэнд»

Фото: ООО «Юнилэнд»

Фото: ООО «Юнилэнд»

Фото: ООО «Юнилэнд»

Фото: ООО «Юнилэнд»

Так, главной идеей проекта стало развитие авиационной тематики. На бульваре появится пешеходная дорожка, имитирующая взлетную полосу, а монумент с истребителем будет благоустроен и подсвечен.

Фото: ООО «Юнилэнд»

Фото: ООО «Юнилэнд»

Фото: ООО «Юнилэнд»

Фото: ООО «Юнилэнд»

ИСТОЧНИК KP.RU

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