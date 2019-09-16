Благоустроенный Светлоярский парк открылся в Нижнем Новгороде
В воскресенье, 15 сентября 2019 года, в Сормовском районе Нижнего Новгорода состоялось торжественное открытие первой очереди благоустройства Светлоярского парка. Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, на мероприятии присутствовал губернатор Глеб Никитин.
Работы по преображению парка проводились в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», являющегося частью нацпроекта «Жилье и городская среда».
- Уже скоро начнётся новое рейтинговое голосование за общественные пространства, которые особенно нуждаются в благоустройстве. Объекты, набравшие большинство голосов, будут обновляться в 2020 году. Уверен, что сормовичи свои голоса отдадут как раз за благоустройство второй очереди парка, - подчеркнул Глеб Никитин.
Глава Нижегородской области лично осмотрел парк и пообщался с местными жителями, по словам которых, главными проблемами является слабый контроль за безопасностью и ужасное состояние озера. Губернатор поручил проработать оба эти вопроса.
ИСТОЧНИК KP.RU