Благоустроенный Светлоярский парк открылся в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 16:29 2019-09-16T16:29:59+03:00

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В воскресенье, 15 сентября 2019 года, в Сормовском районе Нижнего Новгорода состоялось торжественное открытие первой очереди благоустройства Светлоярского парка. Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, на мероприятии присутствовал губернатор Глеб Никитин.

Работы по преображению парка проводились в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», являющегося частью нацпроекта «Жилье и городская среда».

- Уже скоро начнётся новое рейтинговое голосование за общественные пространства, которые особенно нуждаются в благоустройстве. Объекты, набравшие большинство голосов, будут обновляться в 2020 году. Уверен, что сормовичи свои голоса отдадут как раз за благоустройство второй очереди парка, - подчеркнул Глеб Никитин.

Глава Нижегородской области лично осмотрел парк и пообщался с местными жителями, по словам которых, главными проблемами является слабый контроль за безопасностью и ужасное состояние озера. Губернатор поручил проработать оба эти вопроса.

ИСТОЧНИК KP.RU