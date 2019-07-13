Благоустройство пляжа в затоне 25 лет Октября подошло к концу

Уже со следующей недели жители Нижнего Новгорода смогут отдохнуть на пляже в районе затона имени 25 лет Октября Ленинского района. Об этом мэр Владимир Панов сообщил на своей странице в Фейсбуке 13 июля.

Так пляж в затоне 25 лет Октября выглядит после благоустройства.Фото: СОЦСЕТИ

Чиновник рассказал, что в зону отдыха был завезен новый песок, дно очищено от метрового слоя ила, оборудована детская купальня, установлены лежаки, кабинки для переодевания, сейчас приводится в порядок ведущая к пляжу дорога.

Так пляж в затоне 25 лет Октября выглядит после благоустройства.Фото: СОЦСЕТИ

- До конца июля установят детский городок. Но, возможно, главное, на что стоит обратить внимание, - это великолепный вид. Даже в пасмурную погоду, - уточнил чиновник.

Так пляж в затоне 25 лет Октября выглядит после благоустройства.Фото: СОЦСЕТИ

Ранее «Комсомольская правда» рассказывала, что этим летом в приволжской столице откроются две дополнительных рекреационных зоны: зона отдыха на Гребном канале в Нижегородском районе и пляж имени 25 лет Октября в Ленинском районе.

- Мы уже определили подрядчика, который займется благоустройством пляжа имени 25 лет Октября. Работы начнутся на следующей неделе и продлятся в течение месяца. По контракту объект надо сдать к 1 июля, но нужно брать в расчет погодные условия. В любом случае думаю, что к 10 июля пляж заработает, - заключил глава департамента благоустройства Роман Ухабин.

В начале текущей неделе «Комсомолка» писала, что лишь семь нижегородских пляжей оказались пригодны для купания. Остальные не соответствуют норме по бактериологическим показателям.