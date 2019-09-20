Завершилось благоустройство второй очереди Щелоковского хутора в Советском районе

СЕГОДНЯ 17:35 2019-09-20T17:35:45+03:00

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Благоустройство второй очереди Щелоковского хутора в Советском районе подошло к концу, передает пресс-служба горадминистрации.

По словам главы района Владимира Исаева, главное - удалось соединить пешеходной зоной все три озера. Также там появились игровой комплекс, площадка для воркаута, наплавной понтон на втором озере, туалет и более 30 лавочек и урн. Вдобавок ко всему был обустроен подход к роднику на границе между Приокским и Советским районами. А третье озеро оборудовано двумя спасательными вышками и медпунктом. Также в парке проведено освещение.

Как отметил заместитель мэра Нижнего Новгорода Виктор Сдобняков, в рамках второй очереди благоустройства власти сознательно отказались от эко-брусчатки. Вместо нее положили ровную брусчатку, чтобы нижегородцам было удобнее по ней ходить. Впервые в общественных пространствах использована террасная доска. В отличии от гладкой доски она имеет ребристую поверхность, обеспечивает лучшую устойчивость, соответственно, более безопасная.

Отметим, что в 2019 году планируется установить на Щелоковском хуторе около 170 светоточек. Работы в Приокском районе предстоит сдать 24 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU