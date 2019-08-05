Благоустройство сквера имени 1905 года в Нижнем Новгороде завершено на 90%

Сквер имени 1905 года, расположенный в районе площади Свободы в Нижнем Новгороде, наконец-то преображается. Зеленый газон, новые лавочки и красивые дорожки – глаз радуется! Изначально планировалось, что работы будут завершены в августе. «Комсомолка» решила выяснить, долго ли еще нижегородцам ждать обновленного сквера.

Как рассказали в пресс-службе администрации Нижегородского района, на сегодняшний день работы выполнены уже на 90%. Точной даты окончания благоустройства пока нет, но подрядчик обещает завершить все в ближайшие сроки. Если, конечно, не помешает погода.

Точной даты окончания благоустройства пока нет, но подрядчик обещает завершить все в ближайшие срокиФото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

- Сейчас в сквере выкладывают плиткой тротуары на повороте с площади Свободы на улицу Ванеева и со стороны оперного театра. Также подрядчику предстоит переложить часть гранитной плитки на центральной аллее при выходе на площадь Свободы, завершить укладку газона и установить малые архитектурные формы, - пояснили в администрации.

Что касается скандальной плитки, которую неровно выложил предыдущий подрядчик, то сейчас она переделана на 50%.

Сейчас в сквере выкладывают плиткой тротуарыФото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

Напомним, благоустройство сквера имени 1905 года в прошлом году началось с настоящего скандала. Жители возмутились массовой вырубкой деревьев, они испугались, что от красивого места останется одно лишь название.

Согласно концепции, в сквере 1905 года должны быть убраны тополя, которые росли со стороны площади Свободы, а также несколько берез и американского клена, которые расположены в разных частях сквера. Всего 54 дерева. Однако градозащитники были не согласны со столь немногочисленным озеленением и обратились в администрацию. К счастью, их доводы были услышаны, и чиновники согласились увеличить количество компенсируемых деревьев.

КСТАТИ

12 октября 2018 года появилась информация, что в Нижнем Новгороде будет строиться новая ветка метро, благодаря которой появятся еще две станции: «Оперный театр» и «Площадь Сенная». Согласно проекту, вторая станция будет располагаться именно в сквере 1905 года.