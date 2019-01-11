Аркадий Новиков откроет два ресторана в нижегородском «Юпитере»

Еще в конце прошлого года на сайте концертного зала «Юпитер» появилась информация о том, что после реконструкции в здании откроются два ресторана Novikov Group. Какой направленности будут эти заведения, оставалось тайной до недавнего времени.

По информации собственных источников «Комсомольской правды - Нижний Новгород», ожидается появление в приволжской столице рыбного ресторана «Магадана» и ресторана «Сыроварня», название которого говорит само за себя. Это совместные проекты ресторатора Аркадия Новикова и владельца «Сладкой жизни» и «Спара» Альберта Гусева (ближайший партнер Михаила Жижина). При этом поговаривают, что в московских «Магадане» и «Сыроварне» также есть капитал Гусева.

Напомним, что в декабре 2015 года тот же Гусев открыл в Нижнем Новгороде сеть кофеен «Волконский». Правда, одно из заведений (на Большой Покровской улице) пришлось закрыть. Что касается ресторанного бизнеса Новикова, то с ним нижегородцы познакомились еще в 2006 году, когда в столице Приволжья открылись «Елки-палки».

Напомним, «Юпитер» приостановил гастрольную деятельность более пяти лет назад. А в апреле 2018 года на объект пришел подрядчик. Собственник здания пообещал сделать современную концертную площадку с отдельной парковкой для посетителей, пешеходным фонтаном и памятником в виде буквы «Ю».

Сначала открытие «Юпитера» было запланировано на октябрь 2018 года, потом речь шла про новогодние праздники. А 21 сентября там случился пожар. Тогда общественность засомневалась, что концертный зал откроется в срок.

Тем временем в октябре на сайте билетного оператора «Кассир.ру» появились два мероприятия, которые должны пройти в этом концертном зале в марте 2019 года. Четвертого марта анонсировано выступление звезды российской эстрады Кристины Орбакайте, а 11 марта - концерт британского коллектива Enter Shikari. В середине декабря на том же «Кассире» появилась дата открытия «Юпитера» - 1 марта 2019 года. В этот знаменательный день выступит Гарик Сукачев.

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