Стала известна дата открытия концертного зала «Юпитер»

Концертный зал «Юпитер» в центре Нижнего Новгород приостановил гастрольную деятельность более пяти лет назад. И долгое время казалось, что возвращаться к ней не собирается. Однако в апреле на объект пришел подрядчик, который пообещал сделать современную концертную площадку с отдельной парковкой для посетителей, пешеходным фонтаном и памятником в виде буквы «Ю».

"Юпитер" стоял без дела несколько лет.

Сначала открытие «Юпитера» было запланировано на октябрь 2018 года, потом речь шла про новогодние праздники. А 21 сентября там случился пожар. Густой дым разлетелся по близлежащим улицам. И тут нижегородцы задумались: сможет ли подрядчик привести здание в порядок в указанный срок?

Тем временем в октябре на сайте билетного оператора «Кассир.ру» появились два мероприятия, которые должны пройти в этом концертном зале в марте 2019 года. Четвертого марта анонсировано выступление звезды российской эстрады Кристины Орбакайте (12+), а 11 марта - концерт британского коллектива Enter Shikari (16+).

Схема концертного зала "Юпитер".

Еще через месяц в соцсетях появилось сообщение Дениса Полуэктова, известного нижегородцам по проектам «Вася+1» и Waterdance, о том, что центральный концертный зал на Октябрьской площади откроется в начале 2019 года. По его словам, вместимость площадки - 2300 человек, а технические возможности «Юпитера» столь велики, что там можно проводить и концерты, и спектакли, и конференции, и даже корпоративы!

Уже в середине декабря на том же «Кассире» появилась дата открытия «Юпитера» - 1 марта 2019 года. И, судя по афише, в этот знаменательный день перед жителями Нижнего Новгорода выступит Гарик Сукачев (18+). Он представит грандиозное шоу и расширенную программу «59:59» из всех своих самых крутых хитов при участии Сергея Галанина и Сергея Воронова.

Надо отметить, что в марте у «Юпитера» почти нет свободных дней. Нижегородцев ждут концерты Кристины Орбакайте, Любови Успенской, Сургановой и оркестра, Льва Лещенко, Ёлки, группы «НА-НА», Владимира Преснякова, Веры Брежневой, «Морального кодекса», Аниты Цой и Therr Maitz. Также запланированы спектакли с участием известных артистов (Гоши Куценко, Марата Башарова, Станислава Садальского, Нонны Гришаевой, Оскара Кучеры, Виктора Логинова и других).

Кстати, в продаже появились билеты на концерт звезды «Дикого ангела» Натальи Орейро (12+). Стоимость за билет варьируется от 2500 до 5000 рублей.

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