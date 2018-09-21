В Нижнем Новгороде загорелось здание концертного зала «Юпитер»

СЕГОДНЯ 17:30 2018-09-21T18:14:06+03:00

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21 сентября в 17:00 центр города заполонил густой едкий дым — горел концертный зал «Юпитер». Дым от пожара распространился до площади Свободы. На месте корреспондент «Комсомольской правды» заметил четыре пожарные машины. Сотрудники пожарных служб тушили заднюю часть здания. Пострадал ли кто-то в пожаре или нет — пока неизвестно. Но в данный момент «Юпитер» не эксплуатируется — в помещении проходят ремонтные работы. Причины возгорания уточняются.

Напомним, концертный зал «Юпитер» в центре Нижнего Новгорода планируют восстановить к октябрю 2018 года. В апреле 2018 года у здания зала стали появляться первые подрядчики, которые показали предположительный проект здания. Парковку справа от зала, на которой сейчас оставляют авто все, кому не лень, планируют открыть только для посетителей «Юпитера». Вместо старого фонтана построят первый в городе пешеходный фонтан. А туристы и жители города смогут пофотографироваться у памятника в виде буквы «Ю»