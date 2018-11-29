Наталия Орейро выступит в Нижнем Новгороде весной 2019 года

Певица и актриса Наталия Орейро, у которой миллионы поклонников по всему миру, приедет с сольным концертом в Нижний Новгород. Выступление состоится на сцене обновленного концертного зала «Юпитер».

Судя по информации на сайте агентства Stars Liga, будущей весной звезда отправится в большое турне по России с заездом в Армению и Белоруссию.

В марте Орейро побывает в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Ярославле, Москве и Калининграде. А 1 апреля встретится с нижегородскими фанатами, после чего отправится в Казань, Тольятти, Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург и Воронеж.

- В рамках «Незабываемого тура» Наталия посетит более 20 городов СНГ и Европы. Это шоу станет особенным. Орейро привезет большое двухчасовое шоу, а на сцену выйдет вместе со своими музыкантами и танцорами. Артистка уверена, что этот концерт надолго запомнится зрителям, - отмечают организаторы.

На сайтах билетных операторов «Кассир ру» и RedKassa информации о предстоящем концерте в Нижнем Новгороде нет. Однако, по словам организаторов, надо чуточку подождать. Билеты поступят в продажу совсем скоро.

Напомним, Наталия Орейро приезжала в Нижний Новгород в декабре 2014 года. тогда фанаты подарили ей пряник весом 6 кг, Чебурашку и именные конфеты.