Как будет выглядеть концертный зал "Юпитер" после реконструкции

Чем ближе открытие центрального концертного зала "Юпитер", тем больше в интернете информации о площадке. Дело в том, что новые владельцы здания не хотели раскрывать все карты, боясь сглазить проект (открытие переносилось неприличное количество раз).

Центральный концертный зал будет вмещать до 2300 человек.

Напомним, "Юпитер" приостановил гастрольную деятельность более пяти лет назад. И казалось, что возвращаться к ней не намерен. Но в апреле на объект пришел подрядчик, развивший там бурную деятельность. Он пообещал сделать современную концертную площадку с отдельной парковкой для посетителей, пешеходным фонтаном и памятником в виде буквы "Ю".

Сначала открытие «Юпитера» было запланировано на октябрь 2018 года, потом речь шла про новогодние праздники. А 21 сентября там случился пожар. Тогда общественность засомневалась, что концертный зал откроется в срок.

Центральный концертный зал будет вмещать до 2300 человек.

Тем временем в октябре на сайте билетного оператора «Кассир.ру» появились два мероприятия, которые должны пройти в этом концертном зале в марте 2019 года. Четвертого марта анонсировано выступление звезды российской эстрады Кристины Орбакайте (12+), а 11 марта - концерт британского коллектива Enter Shikari (16+).

А в середине декабря на том же «Кассире» появилась дата открытия «Юпитера» - 1 марта 2019 года. И, судя по афише, в этот знаменательный день перед жителями Нижнего Новгорода выступит Гарик Сукачев (18+).

Центральный концертный зал будет вмещать до 2300 человек.

Серьезность намерений подтверждает и качественно сделанный сайт, на котором рассказывается о возможностях площадки, способах приобретения билетов, а также размещены контакты и афиша.

Согласно размещенной на сайте "Юпитера" информации, зал вмещает свыше 2000 человек: полная посадка - 1430 мест, посадка плюс стоячий партер - 2300 мест.

Центральный концертный зал будет вмещать до 2300 человек.

После реконструкции зал способен на многое: там можно проводить концерты, спектакли, фестивали, дискотеки, спортивные мероприятия и другое. Даже корпоративные мероприятия и конгрессы. В планах открыть там два ресторана компании Novikov group.

Центральный концертный зал будет вмещать до 2300 человек.

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