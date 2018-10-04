В новом «Юпитере» сохранят барельеф с изображением Маркса, Энгельса и Ленина

СЕГОДНЯ 19:43 2018-10-04T19:47:26+03:00

Фото: Кассир.ру. Информацию о малейших деталях реконструкции и виде здания после ремонта собственник охраняет как зеницу ока

Собственник отмалчивается о дате окончания реконструкции, а продажа билетов на весенний концерт Орбакайте в "Юпитере" уже стартовала

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Наболевший вопрос о реконструкции «Юпитера» будоражит умы нижегородцев все больше. А собственник концертного зала держит дату открытия под завесой интриги и выдает информацию по крупицам.

- Вместимость зала 1430 посадочных мест. Конфигурация зала в формате танцевальный партер и посадка позволит размесить до 2450 человек, — представил собственник краткое описание «Юпитера» в министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области. И добавил:

- Площадка будет адаптирована к мероприятиям разного формата: концертам, театральным постановкам, хореографическим спектаклям, мюзиклам и фестивалям.

«Комсомольской правде» стало известно, что знаковый барельеф с изображением Маркса, Энгельса и Ленина планируют сохранить.

Дату открытия же держат под большой тайной, так же как и сам эскиз с изображением обновленного «Юпитера».

Как сообщали источники ранее, руководство концертного зала боится сглазить день Х.

В то же время продажа билетов на весенний концерт Кристины Орбакайте, который пройдет в «Юпитере», уже стартовала, а дата окончания реконструкции концертного зала уже откладывалась на более поздние сроки не единожды.

Тем временем, цены на концерт Орбакайте колеблются от 1500 до 6000 рублей и нижегородцам, купившим билеты, будет, мягко говоря, неприятно, если и в этот раз открытие «Юпитера» перенесут.

Напомним, 22 июня в Нижнем Новгороде должен был состояться концерт Ольги Бузовой. В начале месяца стало ясно, что Бузова не приедет и полчища фанатов бросились в кассы за деньгами, которые им не торопились возвращать.