2018-08-15T15:09:58+03:00
Звезды

Открытие концертного зала «Юпитер» намечено на конец 2018 года

В настоящее время объект готов к отделочным работам
Светлана СТРОКАНАнастасия НАЗАРОВА
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Концертный зал «Юпитер», простоявший без дела несколько лет, готовится к открытию. Как «Комсомольской правде» сообщили в региональном министерстве имущественных и земельных отношений, сейчас объект готов к отделочным работам, ведется ремонт кровли.

По информации представителя подрядчика, открытие концертной площадки предварительного намечено на конец 2018 - начало 2019 годов.

Как сообщалось ранее, «Юпитер» долгое время принадлежал Торгово-промышленной палате региона. А потом ему долго не могли найти нового хозяина. Мэрия не раз выставляла здание на аукцион, но покупатель не находился. Ведь обязательное условие при продаже - сохранение культурной функции.

В 2014 году здание ушло с молотка с попытки №5. Почти сразу новый владелец - ООО «Сити-центр» - закрыл «Юпитер» на реконструкцию.

В апреле 2018 года у здания появились первые подрядчики. По их словам, сдать объект предстоит в октябре 2018 года. Вместо старого фонтана хотят построить первый в городе пешеходный фонтан, а около здания - установить памятник в виде буквы «Ю».

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