Стало известно, кто выступит на сцене обновленного «Юпитера» весной-2019

СЕГОДНЯ 12:54 2018-10-04T13:09:43+03:00

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Если сказать, что нижегородцы заждались открытия легендарного концертного зала «Юпитер» в центре города, это ничего не сказать! Гастрольную деятельность КЗ завершил больше пяти лет назад и долгое время стоял без дела. Пока на объект не пришел подрядчик, который пообещал сделать современную концертную площадку с отдельной парковкой для посетителей, пешеходным фонтаном и памятником в виде буквы «Ю».

Проект "Юпитера" опубликован на сайте "Кассир.ру"

Сначала открытие «Юпитера» было запланировано на октябрь 2018 года, потом речь шла про новогодние праздники. Но 21 сентября там случился пожар. Густой дым разлетелся по близлежащим улицам, даже до площади Свободы дошел. Так что теперь снова неясно, когда состоится долгожданное открытие.

Вместе с тем на сайте билетного оператора «Кассир.ру» появились два мероприятия, которые должны пройти в этом концертном зале в марте 2019 года. 4 марта анонсируется концерт звезды российской эстрады Кристины Орбакайте (12+), а 11 марта - выступление британского коллектива Enter Shikari (16+). «Комсолка» запросила эту информацию о пресс-службы правительства региона.

Схема КЗ "Юпитер" после масштабной реконструкции. Источник: сайт "Кассир.ру"

На том же сайте в разделе «Концертные площадки» размещена информация о «Юпитере», который вроде как откроется после капитального ремонта к новогодним праздникам.

«Зал будет полностью реконструирован и оснащен по последнему слову техники. Уже сейчас открыта предварительная продажа билетов, на мероприятия, которые будут проходить в нем», - говорится в описании.