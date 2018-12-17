В одном из пабликов Дзержинска «52 Тотал Ньюс» появилось сообщение о том, что главный технолог цеха № 19 завода имени Свердлова Вера Еремина покончила с собой. Жители города считают, что ее смерть связана со взрывом, который произошел на заводе 31 августа и унес жизни шестерых человек. Тело женщины нашли вечером в пятницу 14 декабря у здания школы № 33 в Дзержинске. Авторы сообщения утверждают, что ее довели до самоубийства.

- Руководство завода пытается на нее свалить взрыв 31 августа. Она и начальник корпуса находились под следствием, - говорится в сообщении. - Хороший человек был, справедливая, волевая. Дочка осталась, 23 года. Все в глубоком шоке были от такой новости.

- Должен сидеть начальник цеха, которого больше береза для бани интересовала на следующий день после взрыва, а он ходит как с гуся вода, - считает еще одни подписчик дзержинского паблика.

- Она прозвонила на работу, что заболела, а сама пошла за школу и там свела счеты с жизнью, - рассказал еще один подписчик. - На заводе, как обычно, все замолчали, похороны сегодня прошли в тишине, никто и не знал о трагедии. Женщина была замечательная и справедливая, а ее начали обвинять во взрыве, к которому она не имела никакого отношения. Как все и предполагали, начальство со своими... деньгами делает виноватыми всех, кроме себя и своего ближайшего окружения.

Сообщение о гибели Веры Ереминой собрало много комментариев.

- Она жертва наживы руководства завода, в том числе на утилизации боеприпасов, экономии на промышленной безопасности и охране труда работников, - считает Иван Иванов. - Начальнику цеха приказали заниматься утилизацией боеприпасов, а он в этом ничего не понимает. Уже писали не раз, что утилизацией должны заниматься обученные люди на специализированных полигонах.

- У нас так везде, - написал Евгений Тоболин. - Как что-то случится, начинается: на меня надавили, мне пригрозили, меня могли уволить. Только погибшим это уже все равно, а вот если бы он сказал: «Я этим заниматься не буду, потому что не имею права этим заниматься», то и люди, возможно, были бы живы.

- Я разговаривал со многими специалистами в боеприпасной отрасли, и все они говорили, что все заводы отказывались от предложения Министерства обороны заниматься этой утилизацией, а наш Рыбин сам на это напросился, - рассказал Иван Иванов.

- Смысл даже не в том, что его заставили, а в том, что раз ему поручили какое-то дело, он должен был провести обучение людей, если это нужно, получить все необходимые лицензии и закупить необходимое оборудование и т.д., и т.п. Все, что зависит от него (инструктаж и подобное), он должен был сделать сам, а все то, что не его уровень (лицензии, оборудование и пр.), - об этом он должен был оповестить вышестоящее руководство, - размышляет Евгений Тоболин. - Только никто никогда этим не заморачивается, все просто берут под козырек и потом надеются, что все пронесет. А в итоге мы получаем такие вот случаи. И следователи ведь будут разбираться как раз в этом - у кого какие должностные обязанности, что он в соответствии с ними должен был сделать и что он сделал или не сделал.

- Решилась она на такое чудовищное решение проблем, скорее всего, из-за того, что никаких бумаг у нее нет и, возможно, по версии следствия, основная вина лежит на ней, - предположил Евгений Тоболин. - А как вы прикажете принимать решение следствию? Повесить все на Рыбина, только потому что он генеральный директор? Увы, если все-таки придерживаться того, что мы живем по закону, это невозможно. У начальства по отношению к подчиненному всегда есть админресурс, и я уверен, что после взрыва очень много народа работало над тем, чтобы нарисовать «нужную» документацию задним числом для отмаза руководства. Это происходило и на цеховом уровне, и на уровне заводоуправления.

Между тем, на самом предприятии утверждают, что Веру Еремину вообще никогда не считали причастной к взрыву.

- 14 декабря на заводе стало известно о смерти заместителя начальника цеха – технолога цеха Ереминой Веры Арсеньевны. Происшествие произошло не на территории завода. Правоохранительные органы ведут расследование данного факта, - говорится в ответе на официальный запрос «Комсомолки». - В установленном порядке, в сентябре 2018 года заводской комиссией составлен акт расследования несчастного случая в связи с аварией, произошедшей на предприятии 31 августа 2018 года, Еремина Вера Арсеньевна не рассматривалась как лицо, виновное в случившемся, так как во время проведения в цехе работ по переупаковке с 16 по 29 августа она была в отпуске.

Напомним, страшный взрыв прогремел на заводе имени Свердлова в городе Дзержинске под Нижним Новгородом утром в пятницу 31 августа 2018 года. Трагедия произошла во время утилизации боеприпасов в цеху, занимающимся утилизацией мин. После разминирования спасателями было ликвидировано 164 боевых снаряда.

Во время взрыва погибло три человека, позже нашли тела еще двоих работников завода. А через две недели в больнице от сильных ожогов скончалась еще одна женщина. Итого погибло шесть человек. Вера Еремина стала седьмой жертвой.

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