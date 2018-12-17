2018-12-17T15:47:44+03:00
Общество

На заводе имени Я.М. Свердлова в Нижегородской области отрицают причастность к взрыву покончившей с собой технолога Веры Ермиловой

Местные жители уверены, что до самоубийства ее довело руководство завода, обвиняя во взрыве, который произошел на заводе 31 августа
Юлия ДАНЧЕНКО
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На заводе имени Я.М. Свердлова в Нижегородской области отрицают причастность к взрыву покончившей с собой технолога Веры ЕрмиловойНа заводе имени Я.М. Свердлова в Нижегородской области отрицают причастность к взрыву покончившей с собой технолога Веры ЕрмиловойФото: СОЦСЕТИ
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На заводе имени Я.М. Свердлова в Дзержинске опровергли информацию о том, что технолог цеха №19 Вера Еремина покончила со собой из-за давления в связи со взрывом 31 августа.

- 14 декабря на заводе стало известно о смерти заместителя начальника цеха – технолога цеха Ереминой Веры Арсеньевны. Происшествие произошло не на территории завода. Правоохранительные органы ведут расследование данного факта, - говорится в ответе на официальный запрос «Комсомолки». - В установленном порядке, в сентябре 2018 года заводской комиссией составлен акт расследования несчастного случая в связи с аварией, произошедшей на предприятии 31 августа 2018 года, Еремина Вера Арсеньевна не рассматривалась как лицо, виновное в случившемся, так как во время проведения в цехе работ по переупаковке с 16 по 29 августа она была в отпуске.

Также в сообщении говорилось, что в настоящий момент государственной комиссией по расследованию несчастных случаев под председательством руководителя ростехнадзора проводится расследование. По информации руководства завода, Еремина В.А. также не проходила по данным материалам как лицо виновное.

Напомним, водном из пабликов Дзержинска появилось сообщение о том, что главный технолог цеха № 19 завода имени Свердлова Вера Еремина покончила с собой. Жители города считают, что ее смерть связана со взрывом, который произошел на заводе 31 августа и унес жизни шестерых человек. Тело женщины нашли вечером в пятницу 14 декабря у здания школы № 33 в Дзержинске. Авторы сообщения утверждают, что ее довели до самоубийства.

- Руководство завода пытается на нее свалить взрыв 31 августа. Она и начальник корпуса находились под следствием, - говорится в сообщении. - Хороший человек был, справедливая, волевая. Дочка осталась, 23 года. Все в глубоком шоке были от такой новости.

- Она прозвонила на работу, что заболела, а сама пошла за школу и там свела счеты с жизнью, - рассказал еще один подписчик. - На заводе, как обычно, все замолчали, похороны сегодня прошли в тишине, никто и не знал о трагедии. Женщина была замечательная и справедливая, а ее начали обвинять во взрыве, к которому она не имела никакого отношения. Как все и предполагали, начальство со своими... деньгами делает виноватыми всех, кроме себя и своего ближайшего окружения.

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