СЕГОДНЯ 18:25 2018-09-01T18:41:21+03:00

Стало известно, какую помощь окажут пострадавшим и семьям погибших при взрыве на заводе им. Свердлова. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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Сегодня стало известно, какие выплаты получат пострадавшие и семьи погибших в результате взрыва на заводе им. Свердлова.

Напомним, страшная трагедия случилась 31 августа на оборонном предприятии. Там в 9:55 произошел взрыв в одном из заводских цехов. Как позднее пояснил главный инженер завода Михаил Лебедев, рабочие занимались перегрузкой устаревших противопехотных фугасных мин. Что спровоцировало взрыв, сейчас выясняют следственные органы. В результате взрыва и последующего пожара на площади 100 квадратных метров три человека погибли. Еще шесть человек получили ранения различной степени тяжести.

- Во время происшествия на заводе им. Свердлова пострадали 6 человек. Из них двое обратились за амбулаторной помощью, трое доставлены в больницы Дзержинска — они находятся в состоянии средней тяжести, - сообщили в региональном министерстве здравоохранения. - Еще один пострадавший переведен в Российский Ожоговый центр (Университетская Клиника ПИМУ) и находится в тяжелом, стабильном состоянии.

Еще вчера глава Нижегородской области Глеб Никитин пообещал, что семьям погибших и пострадавшим будет оказана необходимая помощь. Сегодня стало известно, о каких суммах идет речь.

- Семьи погибших получат материальную помощь правительства Нижегородской области в размере 200 тысяч рублей, пострадавшие — в размере 100 тысяч рублей, - сообщили в региональном министерстве социальной политики. - Также материальную помощь окажет администрация города Дзержинска. Семьи погибших получат по 100 тысяч рублей, пострадавшие — по 50 тысяч рублей.