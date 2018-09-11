2018-09-11T17:33:33+03:00
Происшествия

На заводе имени Свердлова завершились работы по разминированию

164 боевых снаряда было ликвидировано в пострадавшем от взрыва цехе
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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На заводе имени Свердлова завершились работы по разминированию.На заводе имени Свердлова завершились работы по разминированию.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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На заводе имени Свердлова в Дзержинске завершились работы по разминированию. В общей сложности спасателями было ликвидировано 164 боевых снаряда.

Напомним, 31 августа в 9:55 в одном из заводских цехов прогремел взрыв, после которого начался пожар. Его удалось потушить только в 13:15. В результате взрыва погибли пять человек. Еще четверо оказались в больницах. Как пояснил позднее главный инженер завода Михаил Лебедев, взрыв произошел при перегрузке противопехотных фугасных мин из старых ящиков в новые.

- Полностью разминировать здание нашим специалистам удалось 7 сентября, - сообщили «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде» в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области. – В общей сложности в ходе девяти подрывов было ликвидировано 164 боевых снаряда. Сейчас продолжаются работы по опознанию тела последнего погибшего.

Между тем, сегодня в Дзержинске прошли похороны погибшей в результате взрыва Наталии Арясовой. Церемония прощания прошла в ДК имени Свердлова. Еще трое сотрудников завода были похоронены 6 сентября. Когда родным выдадут тело последней погибшей, Оксаны Тофэникэ, пока неизвестно. Тем временем на заводе продолжает работать специальная комиссия, которой предстоит назвать точные причины взрыва.

- Специальная комиссия при участии сотрудников Ростехнадзора начала работу по расследованию причин трагедии сразу после взрыва, - сообщили «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде» в пресс-службе Ростехнадзора. – Из-за сохранявшейся угрозы повторных взрывов сначала проверялись документы, а после разминирования сотрудники смогли приступить непосредственно к работе на территории завода.

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