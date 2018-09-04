Коллеги погибших на заводе им. Свердлова: «Троих из них в тот день должны были взять на постоянную работу»

СЕГОДНЯ 16:17 2018-09-04T16:49:16+03:00

Троих из пяти погибших в день взрыва должны были взять на завод на постоянную работу. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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С момента трагедии на заводе имени Свердлова в Дзержинске прошло уже четыре дня. Напомним, взрыв на предприятии произошел в 9:55 31 августа. Сразу после этого вспыхнул пожар, ликвидировать который удалось только в 13:15. Его общая площадь составила около 100 квадратных метров: полностью обвалилась кровля цеха и частично обрушилась стена. В результате взрыва пять человек погибли. Еще четверо остаются в больницах.

Погибший 23-летний Захар Сафронов был волонтером на прошедшем ЧМ-2018.Фото: СОЦСЕТИ

Официальный траур, объявленный в городе с 1 по 3 сентября, завершился, но горожане до сих пор не могут прийти в себя после случившегося. Тяжелее всего приходится родственникам и коллегам погибших.

- Это была как раз моя смена. Я тоже должен был быть там, - вспоминает Алексей Трифонов (имя героя изменено – прим. Ред.). – Я, можно сказать, чудом там не оказался. До сих пор не могу поверить, что ребят больше нет. Коллектив у нас дружный был: мы никогда даже не ругались, изредка только подшучивали друг над другом – и то не в обиду. Мальчишки работали транспортировщиками специзделий, а девушки – укладчицами и фасовщицами.

Погибший 23-летний Денис Андреев был балагуром и весельчаком.Фото: СОЦСЕТИ

В момент взрыва в этом цехе находилось 43 человека. Четверо из них попали в больницы, а пятеро погибли на месте. Как удалось выяснить «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде», в списке погибших значатся: Денис Андреев (23 года) и Захар Сафронов (23 года), Елена Малкова (38 лет), Оксана Тофэникэ (40 лет) и Наталья Арясова (44 года).

- В тот день у Оксаны, Натальи и Захара как раз заканчивался договор, и они должны были перейти в завод на постоянную работу, - рассказал Алексей Трифонов. – А Денис с Еленой работали там уже больше года. Все очень ответственные и в то же время очень разные. Дениска – весельчак и балагур, Захар – более молчаливый. Он очень любил спорт, во время чемпионата мира по футболу даже волонтером был. А девчонки очень добродушные – всегда улыбнутся, помогут. Даже не просишь, а они все равно все сделают. Жалко ребят очень - хорошие они были!

У погибшей 40-летней Оксаны Тофэникэ остались двое детей.Фото: СОЦСЕТИ

У погибших женщин остались дети, а парни были еще совсем молодыми – ни семьей, ни детьми обзавестись не успели. Как вчера сообщили в Фонде социального страхования, родственники всех погибших получат по 1 миллиону рублей, а их дети – смогут получать часть их заработка вплоть до своего совершеннолетия. Сейчас на месте происшествия работает специальная комиссия, которой предстоит назвать причины трагедии.

- Там пока много завалов, кое-где сохраняется угроза повторных взрывов, - рассказал глава Ростехнадзора Алексей Алешин. - Поэтому активные проверочные мероприятия еще не начались. Сейчас мы занимаемся сбором информации от свидетелей и проверкой документальных вещей. Основная работа начнется, когда мы сможем подойти к месту взрыва.

Между тем, представители руководства предприятия еще в минувшую пятницу рассказали, как произошла трагедия.

38-летняя Елена Малкова работала на заводе им. Свердлова уже больше года.Фото: СОЦСЕТИ

- Взрыв произошел в том помещении, где производилась перегрузка устаревших противопехотных фугасных мин, - рассказал главный инженер завода им. Свердлова Михаил Лебедев. – Мы перегружали их в новые ящики, после чего отправляли на площадку уничтожения. В общей сложности, в этой партии насчитывалось 27 тысяч боеприпасов. Эта операция уже завершалась, в тот день должны были закончить. Однако произошла нештатная ситуация. Может быть, произошло какое-то внешнее воздействие, может быть, пришло что-то не то. Хотя у всей этой партии была справка, что они безопасны и не представляют угрозы.

44-летняя Наталья Арясова в день взрыва должна была перейти на завод на постоянную работу.Фото: СОЦСЕТИ

Услышав о такой работе с минами, эксперты сразу заговорили о нарушении техники безопасности. Однако, как оказалось, для работников обращение с минами было обычным делом.

- Это были простые пехотные мины, - подтверждает Алексей Трифонов. – На них целый контракт был.

Сейчас расследование этой трагедии продолжается. По данному факту следственными органами уже возбуждено уголовное дело.

- По результатам проведения доследственной проверки по факту пожара на территории ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», - сообщили в СУ СКР по Нижегородской области. - В настоящее время следователи продолжают работать на месте происшествия, допрашиваются пострадавшие и работники предприятия, проводятся иные следственные действия, направленные на установление причин произошедшего.