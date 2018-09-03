2018-09-03T10:51:29+03:00
Происшествия

Под завалами на заводе имени Свердлова нашли тела еще двоих человек

Количество жертв увеличилось до пяти
Юлия ИСАЕВА
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Под завалами на заводе имени Свердлова нашли тела еще двоих человекПод завалами на заводе имени Свердлова нашли тела еще двоих человекФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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31 августа в Дзержинске на заводе имени Свердлова произошла страшная трагедия, унесшая жизни нескольких человек. В одном из цехов во время утилизации боеприпасов прогремел сильный взрыв. Три человека погибли, еще четверо были ранены.

Как сообщили «Комсомольской правде» в ГУ МЧС по Нижегородской области, 2 сентября под завалами были найдены еще двое погибших. Таким образом, число жертв взрыва увеличилось до пяти. По словам спасателей, разборы завалов до сих пор ведутся.

В причинах взрыва сейчас разбираются следователи. По словам главного инженера завода Михаила Лебедева, в момент трагедии рабочие занимались перегрузкой устаревших противопехотных фугасных мин.

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