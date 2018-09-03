2018-09-03T18:59:33+03:00
Происшествия

Родственники погибших при взрыве на заводе имени Свердлова: "Нам до сих пор не отдали тела"

С момента трагедии на оборонном предприятии прошло уже трое суток
Василий КРОТОВ
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Число погибших при взрыве на заводе имени Свердлова увеличилось до пяти человек.Число погибших при взрыве на заводе имени Свердлова увеличилось до пяти человек.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Сегодня число погибших во время взрыва на заводе им. Свердлова увеличилось до пяти – под завалами были обнаружены тела еще двоих рабочих.

Напомним, страшная трагедия на оборонном предприятии случилась 31 августа – примерно в 9:55 в одном из заводских цехов произошел взрыв. Как позднее объяснил главный инженер Михаил Лебедев, там взорвался ящик с фугасными противопехотными минами, которые рабочие перекладывали из старых ящиков в новые. Сразу после этого на заводе вспыхнул пожар, охвативший более 100 квадратных метров. В результате трагедии погибли пять рабочих. Еще четыре человека получили ранения различной степени тяжести, в том числе одна женщина находится в тяжелом состоянии в университетской клинике ПИМУ.

- Хотя прошло уже три дня с момента взрыва, с нами так никто и не связывался: ни из руководства завода, ни из администрации, - рассказал «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде» отец одного из погибших Александр. – Мы до сих пор не знаем, никаких подробностей случившегося. Сын никогда не жаловался ни на условия труда, ни на работу. Понятия не имеем, что там случилось. Тело сына нам тоже пока не выдали.

Между тем, стало известно, какие выплаты получат пострадавшие и родственники погибших.

- Семьи погибших получат по 200 тысяч рублей от регионального правительства и по 100 тысяч рублей от администрации Дзержинска, - сообщили в региональном министерстве социальной политики. - Выплаты пострадавшим чуть меньше – по 100 тысяч рублей от регионального правительства и по 50 тысяч рублей от администрации Дзержинска.

Сегодня стало известно, что это не единственные выплаты – из Фонда социального страхования родственникам погибших при взрыве будет выделено по 1 миллиону рублей. Кроме того, дети погибших смогут вплоть до своего совершеннолетия получать часть их заработка. А уже известно, что у трех погибших при взрыве женщин остались дети. Чтобы поддержать пострадавших в трудную минуту, сегодня больницу скорой медицинской помощи в Дзержинске посетил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

- Беда всегда стучится в наш дом неожиданно. В результате этой трагедии одни люди погибли, другие получили ранения. В это время особенно важна молитва, которая врачует и помогает, - подчеркнул владыка Георгий. - Посещая сегодня это лечебное учреждение, я считаю своим долгом сказать пострадавшим добрые слова, помолиться за них. С помощью Божией трудами медиков пострадавшие получат исцеление.

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