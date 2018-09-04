Ростехнадзор не исключает возможности повторных взрывов на заводе имени Свердлова в Дзержинске

СЕГОДНЯ 12:44 2018-09-04T12:52:43+03:00

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На заводе им. Свердлова в Дзержинске продолжается расследование причин взрыва, произошедшего в одном из цехов предприятия в минувшую пятницу.

Напомним, трагедия случилась в 9:55 31 августа. Сразу после взрыва на предприятии вспыхнул пожар, ликвидировать который удалось только в 13:15. Его общая площадь составила около 100 квадратных метров: полностью обвалилась кровля цеха и частично обрушилась стена. В результате взрыва погибли пять человек. Еще четверо работников остаются в больницах. Для расследования причин трагедии была создана специальная комиссия, в которую воли представители самого предприятия, Ростехнадзора, местной администрации, государственной инспекции труда и профсоюзных организаций. Однако к активной стадии проверки приступить пока не удалось.

- Там пока много завалов, кое-где сохраняется угроза повторных взрывов, - рассказал глава Ростехнадзора Алексей Алешин. - Поэтому активные проверочные мероприятия еще не начались. Сейчас мы занимаемся сбором информации от свидетелей и проверкой документальных вещей. Основная работа начнется, когда мы сможем подойти к месту взрыва.

Между тем, представители предприятия еще 31 августа рассказали о том, как произошел взрыв.

- Взрыв произошел в том помещении, где производилась перегрузка устаревших противопехотных фугасных мин, - рассказал главный инженер завода им. Свердлова Михаил Лебедев. – Мы перегружали их в новые ящики, после чего отправляли на площадку уничтожения. В общей сложности, в этой партии насчитывалось 27 тысяч боеприпасов. Эта операция уже завершалась, в тот день должны были закончить. Однако произошла нештатная ситуация. Может быть, произошло какое-то внешнее воздействие, может быть, пришло что-то не то. Хотя у всей этой партии была справка, что они безопасны и не представляют угрозы.