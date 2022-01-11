Снежный коллапс в Нижнем Новгороде: нечищенные дороги, пробки и толкающие маршрутки пассажиры

Рассказываем, с какими последствиями снегопада в Нижнем Новгороде пришлось столкнуться горожанам. Источник: Регион-52 | Нижний Новгород

Нижний Новгород и его жители уже второй день подряд утопают в снегу и не могут добраться до работы без транспортного коллапса и десятибалльных пробок. Снежный Армагеддон грянул сразу после январских праздников: город заметало и днем, и ночью 10 января, не уступать стихия решила и на следующий день. Однако вздохнуть свободной грудью нижегородцы смогут ещё не скоро, по прогнозам синоптиков, снег будет продолжать идти до самого конца недели.

Снегом замело: не пройти, не проехать

Утром 11 января не перестающий идти снегопад проклинали многие нижегородцы. Злыми были и те, кто добирается на работу и учёбу на общественном транспорте, ведь сначала им пришлось пересекать занесённые дворы козьими тропками, потом долго мёрзнуть на остановках и протискиваться в забитые людьми салоны автобусов, трамваев и маршруток.

Трамваи встали на Молитовском мосту. Фото: Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|

Подпортила погода жизнь и владельцам собственных автомобилей, которым пришлось вставать на порядок раньше, чтобы откопать из сугробов машины, а позже как черепахи тащиться по многокилометровым заторам.

Город встал. Фото: Регион-52 | Нижний Новгород

В Анкудиновском парке сегодня раз за разом застревали автобусы, а из заметенных дворов едва ли выбирались на магистральные дороги автомобилисты. Совсем не новым для нижегородских пассажиров стало занятие на все группы мышц в виде выталкивания застрявших ПАЗиков из сугробов.

- Это точно наш Нижний Новгород, каждый год одно и то же. Пассажиры везут автобус, - поделилась местная жительница Светлана Барабанщикова.

Решение пересаживаться на трамваи тоже не привело ни к чему хорошему. Например, трамвай №21 встал на Молитовском мосту и собрал за собой ещё вереницу транспорта – людей высадили, а дальше они целым строем направились дальше пешком.

Обросли сугробами и входы в метро, ещё хуже ситуация сложилась там, где над спусками в подземку снесли павильоны, а лестницы превратились в снежно-ледяную кашу. Такую ситуацию, например, можно было наблюдать в Ленинском районе.

Фото: Сергей Ров

Настоящим видео дня стал ролик, на котором нижегородцы, словно участники легендарного шоу «Последний герой», ровным строем пересекают местность по узкой козьей тропке, а потом достигают переполненной под завязку остановки. Их терпению и усердию можно лишь позавидовать.

- Производители тропинки, - с юмором подмечает местная жительница Ирина Варфоломеева.

Половина месячной нормы – за 10 суток

В городе только за прошедшие дни 2022 года выпало около половины месячной нормы осадков, что, безусловно, очень много. Такой информацией начальник отдела метеопрогнозов нижегородского Гидрометцентра ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева поделилась накануне в интервью одной из региональных телекомпаний.

Пробка из окон ЖК "Цветы". Фото: Руслан Балов

Конечно же, из-за обильных снегопадов с опережением климатического графика растут и сугробы, а самые высокие показатели снежного покрова были зафиксированы в пяти городах, среди которых числится и столица Приволжья. Так, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в соцсетях заявил, что в Нижнем Новгороде показатель сугробов – 46 сантиметров.

Дорожные службы работают в круглосуточном режиме

О стихийном бедствии нижегородцев успели предупредить заранее, поэтому уже с воскресенья дорожные и коммунальные службы были приведены в режим повышенной готовности.

Снег не собирается утихать. Фото: Регион-52 | Нижний Новгород

- Конечно, это испытание, поскольку такой снегопад требует от дорожных рабочих и спецтехники непрерывной работы, - поделился глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. – С 00:00 10 января снег в городе убирают 400 единиц техники.

Следить за работой коммунальной техники в режиме реального времени нижегородцы могут на интерактивной карте «Платформы «Лобачевский».

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