Транспортный коллапс случился в Нижнем Новгороде из-за снегопада утром 10 января. Фото: Анна Мазуренко

Серьезные заторы образовались на дорогах Нижнего Новгорода утром 10 января. Сервис «Яндекс. Пробки» оценивает загруженность городских магистралей в 10 баллов.

Причиной транспортного коллапса стал снегопад, который начался еще ночью. Предупреждение о надвигающейся метели синоптики дали еще накануне днем, поэтому коммунальная техника была оперативно переведена в режим повышенной готовности. По распоряжению главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева просыпка реагентами и прометание дорог должно было начаться еще ночью, для этого были привлечены дополнительные машины и бригады рабочих.

По данным на 8 утра, на Яндекс.Картах красным цветом отмечены почти все улицы города. Особенно трудная ситуация сложилась на въезде в город со стороны Богородска и Арзамасской трассы, стоит весь проспект Гагарина в сторону площади Лядова. Многокилометровые пробки на Казанском шоссе и улице Ларина, а также улице Коминтерна и прилегающих дорогах.

Несладко пришлось и нижегородцам, передвигающимся на общественном транспорте. Из-за пробок интервалы движения увеличились, поэтому люди вынуждены подолгу ждать нужного автобуса, из-за чего на остановках скапливается огромное количество народа.