Мощный снегопад будет идти в Нижнем Новгороде весь день 10 января

К вечеру снегопад усилится. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Мощный снегопад, обрушившийся на Нижний Новгород в ночь на 10 января, продлится до самого вечера. Об этом свидетельствуют данные метеопрогноза на портале «Гисметео».

Метель, о которой синоптики предупреждали заранее, началась в столице Приволжья около полуночи и продолжается до сих пор. Наиболее интенсивный снегопад шел около шести часов утра, а к середине дня метель хоть и не закончится, но перестанет быть такой сильной. Однако, согласно данным прогноза, к девяти часам вечера снегопад вновь усилится. Температура воздуха по прогнозам синоптиков сегодня составит -6…-8 градусов.

Сложные погодные условия привели к транспортному коллапсу в Нижнем Новгороде в первый рабочий день нового года. Город встал в десятибалльных пробках, люди не могут дождаться общественного транспорта на остановках, метро перегружено.

Вместе с тем ГУ МЧС России по Нижегородской области предупреждали о метели заблаговременно, поэтому коммунальная техника в Нижнем Новгороде была приведена в режим повышенной готовности еще накануне днем. Ночью машины начали прометание дорог и посыпку их реагентами.