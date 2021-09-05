Глава СК России взял на контроль два уголовных дела по происшествиям в Нижегородской области

Глава СК России поставил на контроль два уголовных дела по происшествиям в Нижегородской области. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

- Председатель Следственного комитета России поручил руководителю следственного управления по Нижегородской области А.С. Ахметшину доложить о ходе расследования уголовного дела по факту отравления школьников, возбужденного по ч.1 ст.238 УК РФ, - сообщает пресс-служба ведомства.

Там, по предварительным данным следствия, ученики гимназии Нижнего Новгорода обратились за медицинской помощью – у них были признаки отравления и повышенная температура. Ход расследования уголовного дела поставили на контроль в центральном аппарате СК.

Минздрав Нижегородской области также назвал предположительную причину массового отравления в школе.

Так, по словам специалистов, наиболее вероятной причиной недомогания является сезонная вирусная инфекция из группы ротавирусов.

Кроме того, Александр Иванович Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела о похищении девушки в Нижнем Новгороде. По версии следствия, 24 августа 2021 года 23-летняя девушка встретилась с мужчиной, с которым она познакомилась на сайте знакомств, и уехала с ним в неизвестном направлении. После этого на связь она больше не выходила. Девушку нашли только 2 сентября в подвале гаража - он находился в Приокском районе города Нижнего Новгорода. Мужчину задержали, ему предъявлено обвинение, а также избрана мера пресечения в виде двух месяцев месяцев в СИЗО.

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