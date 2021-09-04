Суд арестовал предполагаемого похитителя Елизаветы Бабиковой Фото: Соцсети

Подозреваемого в похищении девушки в Нижнем Новгороде арестовали. Об этом сообщает Следственный комитет Российской Федерации по Нижегородской области.

23-летняя Елизавета Бабикова пропала 24 августа. Она пошла на свидание с мужчиной, села в его Land Rover в центре Нижнего Новгорода и бесследно исчезла. Ее нашли лишь 2 сентября в одном из боксов гаражного массива в Приокском районе.

Следствие предъявило 39-летнему мужчине обвинение в совершении преступления, предусмотренного пп. «в, г» ч. 2 ст. 126 УК РФ – похищение человека.

- Сегодня суд удовлетворил ходатайство следователя СК России об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Теперь назначены и проводятся судебно-медицинские экспертизы. Расследование по делу продолжается.

Напомним, что в Нижегородской области задержали предполагаемого похитителя Елизаветы Бабиковой. Мужчина был доставлен на допрос.

Сразу после освобождения девушки полиция приступила к поискам самого предполагаемого похитителя. За помощью следователи даже обратились к нижегородцам.

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