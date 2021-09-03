Крупный бизнесмен и хороший семьянин: Что известно о подозреваемом в похищении 23-летней девушки в Нижнем Новгороде

К похищению 23-летней Елизаветы Бабиковой может быть причастен крупный нижегородский бизнесмен. Фото: СОЦСЕТИ

В Нижегородской области продолжается расследование громкого уголовного дела об исчезновении 23-летней Елизаветы Бабиковой. Напомним, девушка ушла из дома еще 24 августа. И с тех пор от нее не было ни слуха, ни духа. Как рассказывали родственники пропавшей, в тот день девушка явно собиралась с кем-то на встречу: надела облегающее бежевое короткое платье, туфли, с собой прихватила клатч. Выскочив из дома, она села в дорогую иномарку, подъехавшую к дому, и уехала в неизвестном направлении. Вскоре после этого ее телефон оказался вне зоны доступа.

К поискам пропавшей девушки подключились и волонтеры, и полицейские. Отыскать ее удалось только спустя десять дней – вечером 2 сентября ее нашли в подвале гаража на территории Приокского района. К счастью, девушка была жива. Сейчас с ней общаются следователи. Главный вопрос, который всех волнует – кто же тот таинственный похититель?

Пропавшую девушку обнаружили в подвале гаража. Фото: СОЦСЕТИ

По неподтвержденным пока официально данным, к похищению девушки может быть причастен крупный нижегородский бизнесмен – 39-летний Сергей С. Как выяснилось, он тоже исчез незадолго до пропажи девушки. Его искали всем миром – и жена, и волонтеры.

- 1 сентября в 15:30 уехал с адреса на улице Красноэтновская на автомобиле Мерседес и пропал, - сообщали волонтеры поискового отряда «Рысь».

Пропавший мужчина оказался довольно известным в Нижнем Новгороде бизнесменом. Он является генеральным директором крупной строительной компании. При этом известен как хороший семьянин – у него подрастает двое сыновей, есть красавица-жена. Именно она первой забила тревогу после его исчезновения.

- Друзья, мне очень нужна ваша физическая помощь, - обращалась женщина к знакомым в социальных сетях. - Если кто-то может присоединиться к поискам моего мужа, потому что нашли по камерам, что он появлялся на улице 40 лет Победы дом 17 и в трех километрах в радиусе от этого места. Большая просьба помочь, приехать на его поиски.

Как сообщают волонтеры, сейчас его поиски приостановлены. С чем это связано, пока неизвестно. Тем временем знакомые мужчины не могут поверить в его причастность к этому делу.

- Последний раз с ним общались на покатушках по бездорожью, - рассказывает нижегородец Михаил. -Знаю, что семья есть , так как был с ребëнком. Он очень отзывчивый человек, помогал машины вытаскивать застрявшие. Никаких странностей за ним не замечал.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» продолжит следить за развитием событий.

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