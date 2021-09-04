Массовое отравление в школе Нижнего Новгорода: прокуратура проверяет информацию о 40 пострадавших Фото: Алексей БУЛАТОВ

Массовое отравление произошло в одной из Нижегородской школ. Прокуратура организовала проверку информации о массовом отравлении детей. Об этом сообщает Прокуратура Нижегородской области.

- Прокуратура Нижегородской области с привлечением специалистов Роспотребнадзора начала проверку информации об ухудшении самочувствия детей в одном из общеобразовательных учреждений г. Нижнего Новгорода, - сообщило ведомство.

По предварительным данным речь идет об учениках гимназии №13. Обеспокоенные родители стали писать обращения в комментариях в Instagram-аккаунте министра образования области Ольги Петровой.

- Ольга Викторовна, мы, родители, переживаем по поводу массового заболевания в 13 школе. Некоторые дети в больнице. Написали вам в личные сообщения тоже. Надеемся, что вы обратите внимание на ситуацию, - написала одна из мам в комментариях.

На это министр образования ответила, что ситуация уже взята в работу, и заверила, что к ней подключились специалисты Роспотребнадзора.

На данный момент причины произошедшего еще устанавливают. Число пострадавших и их состояние утоняется. На данный момент известно, что количество пострадавших детей около 40.

Сотрудниками прокуратуры будет дана оценка соблюдения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии и о несовершеннолетних. По результатам проверки при наличии оснований рассмотрят вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Напомним, что ещё 11 школьников отравились после школьного обеда в Красноярском крае, один из них в больнице. Об этом стало известно 5 апреля 2021 года.

На этот раз после обеда в столовой пострадали сразу 11 старшеклассников железногорской «Школы Космонавтики».

Дети незамедлительно были отправлены к врачу, им уже оказана медицинская помощь. Из 11 школьников в больницу попал всего 1 ребенок. Конкретный возраст отравившихся не называется, известно лишь, что дети учатся с 8 по 11 класс.