Похищенную в Нижнем Новгороде 23-летнюю девушку заковали в наручники и десять дней держали в подвале гаража

Тот самый гараж, где держали девушку. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Дело о похищении 23-летней Елизаветы Бабиковой в Нижнем Новгороде обрастает всё новыми подробностями. Ее похитили 24 августа и десять дней держали в подвале гаража, а чтобы она не смогла выбраться, на нее надели наручники. Об этом «Комсомолке» сообщил источник в правоохранительных органах.

Девушка пропала десять дней назад в центре города. Она снимает квартиру в элитном доме на улице Славянской – оттуда она и ушла на встречу с мужчиной, который ждал ее на улице Белинского. Там ее и видели в последний раз – она садилась в черный Land Rover, после чего бесследно исчезла.

Елизавету Бабикову искали с 24 августа по 2 сентября. Фото: СОЦСЕТИ

Через 20 минут ее телефон выключился, дозвониться до нее было невозможно все это время. Номер машины по базе не пробивался.

Вечером 2 сентября девушку нашли в гаражном массиве Приокского района – все это время она сидела в одном из боксов кооператива на улице Маршала Голованова.

- Девушка находилась в подвале, дверь в который была заперта. Ее руки были скованы наручниками, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. Подробностей о том, как она жила в заточении все это время, пока нет.

В преступлении подозревают 39-летнего нижегородского бизнесмена. Фото: СОЦСЕТИ

Сейчас девушку допрашивают, назначены необходимые экспертизы. Подозреваемым по делу о похищении проходит владелец этого гаража некий Сергей С. – довольно крупный нижегородский бизнесмен, соучредитель и генеральный директор ООО «Атом». Сергея сейчас разыскивают – он пропал 1 сентября, уехав на своем белом «Мерседесе». Вероятно, он покинул город, потому что вечером того же дня камеры засекли его машину в поселке Ближнее Борисово – он ехал в сторону Арзамаса. По данным биллинга, незадолго до этого он был на улице 40 лет Победы – именно эта улица ведет в гаражный кооператив, где была найдена девушка.

Знакомые Сергея не верят в его причастность к преступлению, ведь они знают его как успешного бизнесмена и примерного семьянина: дома его ждут жена и двое детей.

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