Учебный процесс в начальных классах гимназии приостановят после жалоб на отправление. Об этом сообщает Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области.

Стало известно, что сразу после поступления информации о случаях кишечной инфекции у учеников начальных классов гимназии №13 сотрудники Управления Роспотребнадзора незамедлительно выехали на место и начали проводить эпидемиологическое расследование.

Они организовали медицинское наблюдение и лабораторное обследование учеников и сотрудников школы.

Кроме того, лаборатория Роспотребнадзора отобрала смывы с объектов внешней среды, а также взяла пробы воды и пищевых продуктов.

Сейчас учебный процесс в начальных классах гимназии №13 теперь приостановят.

Управление Роспотребнадзора готово оказать родителям консультативную помощь по вопросам защиты прав потребителей.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Напомним, что массовое отравление в школе Нижнего Новгорода: прокуратура проверяет информацию о 40 пострадавших. Обеспокоенные родители стали писать обращения министру образования региона.