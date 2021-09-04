Минздрав Нижегородской области назвал предположительную причину массового отравления в школе. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Нижегородской области.

Так, по словам специалистов, наиболее вероятной причиной недомогания является сезонная вирусная инфекция из группы ротавирусов.

Сейчас состояние здоровья учеников гимназии №13 Нижнего Новгорода улучшается.

- По информации руководства учреждения 3 сентября ученики 2-3 классов по окончании первого урока, который начался в 13.00, начали жаловаться на самочувствие. Уже к 14.00 родители начали забирать детей, в гимназии они не обедали. В социальные сети сигналы о плохом самочувствии двух детей поступили во второй половине дня 3 сентября. Несколько родителей обратились к министру здравоохранения с просьбой провести проверку. Оперативно информация была передана в Роспотребнадзор, к оказанию медицинской помощи подключились детские поликлиники, пик обращений родителей в детские поликлиники был вечером в пятницу. У всех детей наблюдались симптомы ротавирусной инфекции, - подчеркнули в пресс-службе.

За весь период наблюдения к врачам обратились родители 24 детей.

«Трое были госпитализированы в инфекционную больницу, но их состояние оценивалось как средней тяжести (ближе к лёгкой). Один ребёнок уже отпущен на амбулаторное лечение, два других ещё остаются в больнице, но их здоровью ничего не угрожает, готовятся к выписке. Обращения родителей за медицинской помощью в настоящее время прекратились. Состояние здоровья детей улучшается, - также добавили в региональном минздраве.

Главный врач детской инфекционной больницы № 8 Нижнего Новгорода Лилия Павлович рассказала, что у детей ярко выраженные признаки острой кишечной инфекции вирусной этиологии, и с аналогичными симптомами в течение нескольких дней обращаются пациенты со всех районов города.

При этом нижегородцев призвали внимательно следить за симптомами и соблюдать обильный питьевой режим, применять сорбенты, при отсутствии положительной динамики необходимо обращаться за медицинской помощью в участковую службу.

Напомним, что массовое отравление в школе Нижнего Новгорода: прокуратура проверяет информацию о 40 пострадавших. Обеспокоенные родители стали писать обращения министру образования региона.