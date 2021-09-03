Нашли в подвале гаража: Стали известны подробности поисков 23-летней Елизаветы Бабиковой

Сидела в гараже: Стали известны подробности поисков 23-летней Елизаветы Бабиковой. Фото: СОЦСЕТИ

Последние две недели в Нижегородской области продолжались поиски 23-летней Елизаветы Бабиковой. Девушка ушла из дома в центре города еще 24 августа. И с тех пор от нее не было ни слуху, ни духу.

- Выскочила из дома, пообещав вернуться через час, села в автомобиль и пропала. Телефон почти сразу стал недоступен, - рассказывала знакомая семьи Елена Грунина.

Было понятно, что по всей вероятности, девушка собралась на свидание: в тот вечер она надела облегающее бежевое короткое платье, туфли, с собой прихватила клатч. Вот только с кем было это свидание? Никаких подробностей о своей личной жизни девушка не сообщала.

По записям с камер видеонаблюдения удалось установить, что она села в машину Land Rover на соседней улице Белинского. Через 20 минут ее телефон выключился и больше уже не отвечал на звонки. К поискам пропавшей девушки вскоре подключилась и полиция, и волонтеры.

В этом гараже и была найдена девушка. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

- Лично мы искали девушку три дня несколькими отрядами, - вспоминает одна из участников поисковой группы «Волонтер». – С нами были собаки, и кинолог – была целая группа. Поиски велись на территории всего Приокского района.

Спустя две недели надежды на счастливый сход в этой истории уже почти иссякли. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Однако поиски девушки продолжались. И вечером 2 сентября Нижний Новгород облетела радостная новость – девушка найдена. И найдена живой.

- Оперативным сотрудникам удалось установить местонахождение девушки, - рассказали в СУ СКР по Нижегородской области. – Она находилась в подвале одного из гаражей на территории Приокского района. Сейчас следователи допрашивают девушку. Расследование этого дела продолжается, назначены экспертизы.