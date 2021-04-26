У 177 нижегородцев диагностировали коронавирус

По последним данным на 26 апреля, за сутки в Нижегородской области заразились коронавирусом 177 жителей. Общее число больных с диагнозом COVID-19 в регионе составило 113 273 человека. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

К хорошим новостям: 208 нижегородцев побороли болезнь за минувшие сутки. Показатели выздоравления держатся устойчиво. Суммарно 108 517 жителей региона излечились от COVID-19 полностью от начала пандемии.

Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Стоит отметить, что показатели заражения постепенно снижаются. С середины февраля суточное число заражённых не превышало 400 человек, затем — 250, а последние дни — 200.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать прививку от COVID-19 в ТЦ Нижнего Новгорода: как проходит процедура и требуется ли предварительная запись?

Кабинеты вакцинации уже открыты в нескольких общественных местах города: в ТРК "Индиго", в ТРЦ "Фантастика", в ТРК "Небо", в ТРЦ "Седьмое небо" и даже в Нижегородском театре драмы имени Горького.

А также губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что уже более 236 тысяч жителей региона привились от коронавируса.

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