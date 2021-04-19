Еще один пункт вакцинации от коронавируса открылся в ТРК «Небо» в Нижнем Новгороде

В ТРК «Небо» в Нижнем Новгороде открылся еще один пункт вакцинации от коронавируса. Об этом сообщается на официальной странице торгово-развлекательного комплекса в социальной сети.

Согласно информации, прививки будут делаться бесплатно. Первый этап вакцинации препаратом «Спутник V» можно пройти без предварительной записи с 15:30 до 17:30 в будние дни, а также с 10:00 до 13:00 по субботам. А вот для получения второй дозы вакцины придется сходить в поликлинику по месту жительства.

При себе необходимо иметь паспорт, страховой медицинский полис и страховой пенсионный полис (СНИЛС). Вакцинацию проводят медицинские работники ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №38».

Напомним, прививку от коронавируса можно делать только тем, кто не имеет противопоказаний: аллергических реакций, заболеваний в острой стадии. К вакцинации не допускаются также дети до 18 лет и беременные или кормящие женщины.