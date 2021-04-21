Более 236 тысяч нижегородцев привились от коронавируса

В Нижегородской области уже более 236 тысяч человек привились от коронавируса, если быть точнее – 236 860 жителей. Об этом заявил губернатор региона Глеб Никитин, комментируя ежегодное послание президента России Федеральному собранию.

– Кампания вакцинирования активно ведётся в нашем регионе. Привито 236 860 человек, из которых более 141 тысячи уже получило две аппликации прививки от коронавируса. Всего в Нижегородской области открыто свыше 120 пунктов вакцинации, – отметил Глеб Никитин.

Кроме того, глава региона призвал нижегородцев отнестись к своему здоровью и здоровью своих близких серьёзно и пройти вакцинацию.

– Президент подчеркнул, что прививание сейчас имеет центральное значение для борьбы с пандемией. И чтобы уже осенью сформировать так называемый коллективный иммунитет, нам необходимо создать все условия для упрощения доступа жителей к вакцинации. Именно поэтому мы открываем прививочные пункты не только в медучреждениях, но и в торговых центрах, в общественных местах. Буквально вчера один из таких пунктов появился в центре Нижнего Новгорода, в фойе Нижегородского театра драмы, – напомнил губернатор.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!