Пункт вакцинации открылся в ТРЦ "Седьмое небо" в Нижнем Новгороде 13 апреля. ФОТО: пресс-служба "Столицы Нижний"

Сегодня, 13 апреля, в торгово-развлекательном центре "Седьмое небо" в Нижнем Новгороде открылся кабинет вакцинации от COVID-19. Прививание вакциной "Спутник V" будут проводить специалисты государственной поликлиники №51. Об этом сообщили в пресс-службе "Столицы Нижний".

Сам кабинет прививания расположен в зоне фудкорта ТРЦ, а в галереях установлены указатели, по которым можно будет сориентироваться.

13 и 14 апреля вакцинация будет проходить с 15:00 до 20:00. Дальнейший график скорректируют медики поликлиники в зависимости от загрузки в первые два дня и от наличия вакцины.

Узнать график работы пункта можно на стойке информации ТРЦ "Седьмое небо" или по телефону справочной службы ТРЦ: (831) 202-90-60.

Напомним, 11 апреля в Нижегородскую область поступило ещё 30 доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщил Давид Мелик-Гусейнов. В общей сложности запасы вакцины в регионе сейчас содержат около 230 тысяч доз.

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