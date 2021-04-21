Пункт вакцинации открылся в ТРК "Индиго" в Нижнем Новгороде 21 апреля

В Нижнем Новгороде открылся новый пункт вакцинации – на этот раз в торгово-развлекательном комплексе "Индиго" на Казанском шоссе. Кабинет прививания будет работать в будние дни с 16:00 до 19:00 – об этом "Комсомольской правде" сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

Также известно, что предварительная запись на прививку не требуется. Проводить вакцинацию будут медики городской поликлиники Нижнего Новгорода № 7.

Напомним, аналогичные пункты прививания уже открыты в нескольких точках города: в ТРК "Небо" на Большой Покровской, в ТРЦ "Седьмое небо" на улице Бетанкура и даже в Нижегородском театре драмы имени Горького на Большой Покровской.

Более того, сообщается, что с завтрашнего дня, с 22 апреля, нижегородцам будет доступна вакцинация в очередном пункте в ТРЦ "Фантастика" на улице Родионова.

Чуть ранее мы рассказывали, что уже более 236 тысяч жителей Нижегородской области прошли вакцинацию от коронавируса.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!