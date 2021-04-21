Пункт вакцинации в ТРЦ "Фантастика" начнёт действовать 22 апреля в Нижнем Новгороде

Уже завтра, 22 апреля, в нижегородском торгово-развлекательном центре "Фантастика" на улице Родионова начнёт действовать новый пункт вакцинации. Пройти прививание смогут все желающие без предварительной записи в будние дни с 16:00 до 19:00 – об этом "Комсомольской правде" сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

Проводить вакцинацию будут медики городской поликлиники Нижнего Новгорода № 7.

Напомним, аналогичные пункты прививания уже открыты в нескольких точках города: в ТРК "Небо" на Большой Покровской, в ТРЦ "Седьмое небо" на улице Бетанкура и даже в фойе Нижегородского театра драмы имени Горького на Большой Покровской.

Прямо сегодня новый такой пункт открыли в ТРК "Индиго" на Казанском шоссе.

Чуть ранее мы рассказывали, что уже более 236 тысяч жителей Нижегородской области прошли вакцинацию от коронавируса. Губернатор региона Глеб Никитин призывает нижегородцев серьёзнее отнестись к своему здоровью и здоровью своих близких и привиться.

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