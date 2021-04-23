Как сделать прививку в ТРЦ Нижнего Новгорода: что нужно и требуется ли запись

Все больше торгово-развлекательных центров Нижнего Новгорода открывают пункты для вакцинации от коронавируса. Наши коллеги – журналисты pravda-nn.ru – разобрались, как же сделать прививку в ТРЦ и что для этого нужно.

Нужна ли предварительная запись?

Нет, не нужна – прививку можно сделать, не отрываясь от шоппинга. Но с собой нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. И знать, что у вас нет никаких противопоказаний к вакцинации.

Кому нельзя делать прививку?

Основными противопоказаниями к вакцинации от коронавируса являются:

- гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины;

- тяжелые аллергические реакции в анамнезе;

- острые инфекционные и неинфекционные заболевания;

- обострение хронических заболеваний;

- беременность и период грудного вскармливания;

- возраст до 18 лет.

Как проводится вакцинация в ТРЦ?

Сначала врач проводит экспресс-обследование пациента, а медсестра заполняет документы. Затем делается сама прививка, после чего за вакцинированным в течение 30 минут наблюдает медицинский работник. Пациенту выдается прививочный сертификат, в котором указаны дата, название, доза прививки и серия выпуска вакцины, а также стоит подпись медработника и печать поликлиники.