Ещё один пункт вакцинации от COVID-19 открыли в Нижегородском театре драмы 20 апреля Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Новый пункт вакцинации открылся сегодня, 20 апреля, в фойе Нижегородского театра драмы имени Горького на улице Большая Покровская, 13. Привиться в театре можно будет в будние дни с 10:00 до 14:00 — об этом сообщил министр здравоохранения Нижегородского региона Давид Мелик-Гусейнов в своём Instagram.

По информации областного правительства, сделать прививку в новом пункте можно будет без предварительной записи. Желающим вакцинироваться нужно иметь при себе паспорт, СНИЛС и медицинский полис. Важное условие вакцинации — отсутствие аллергических реакций, хронических заболеваний, беременности и обострений различных болезней.

— Драмтеатр находится в самом центре исторического, культурного и туристического Нижнего. Рассчитываю, что открытие пункта вакцинации на главной улице города не только увеличит темпы прививания, но и привлечёт дополнительное внимание нижегородцев и наших гостей к важности вакцинации от COVID-19. Мы видим, насколько активно люди вакцинируются в торговых центрах, потому что гораздо удобнее привиться попутно в магазине, чем специально посещать медицинскую организацию. При этом все помещения для вакцинации вне поликлиник полностью соответствуют санитарным требованиям Роспотребнадзора, — оценил Давид Мелик-Гусейнов.

Делать прививки в драмтеатре будут медики городской поликлиники №7 с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических и медицинских требований. Перед началом медики будут проводить краткий сбор анамнеза: измерение температуры, давления, уровня сатурации, после чего врач примет решение о допуске к прививке. Там же пациентам сообщат о месте и времени постановки второй дозы вакцины, а также оформят электронный прививочный сертификат.

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