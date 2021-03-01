Предполагаемый убийца семьи в Кудьме доставлен на допрос в СК

Предполагаемый убийца на допросе в СК. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Предполагаемый убийца семьи в поселке Кудьма доставлен на допрос в Следственный комитет днем 1 марта. В кровавой расправе над четырьмя членами семьи подозревается 26-летний мужчина, который работал у них на участке, помогая по хозяйству.

«В настоящее время следователи допрашивают подозреваемого, он задержан. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Нижегородской области.

Кроме него были задержаны еще два человека – вчера вечером их всей компанией повязали на трассе под Владимиром, куда они скрылись на машине после совершенного преступления.

Зверское убийство произошло днем 28 февраля в одном из коттеджей в поселке Кудьма на окраине Нижнего Новгорода. Убийцы сначала задушили двух пенсионеров – 63-летнего Анатолия и его супругу, а потом зарезали их невестку и пятилетнего внука.

По факту убийства четверых человек возбуждено уголовное дело, расследование которого прокуратура взяла под свой контроль.

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По всей вероятности, в семье ему доверяли. Он проработал у них много лет – сначала помогал на строительстве коттеджа, а потом остался работать садовником. Поэтому ожидать такой жестокости от давнего знакомого никто не мог (подробности).